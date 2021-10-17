Kocaeli'nin tescilli 'Eşme ayva cezeryesi' damakları tatlandırıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'nin tescilli "Eşme ayva cezeryesi" damakları tatlandırıyor

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Ekonomi
Kocaeli'nin tescilli

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hasadına başlanan ve lezzetiyle bilinen Eşme ayvasından üretilen cezerye, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri'nde tüketicilerin damaklarını tatlandırıyor.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hasadına başlanan ve lezzetiyle bilinen Eşme ayvasından üretilen cezerye, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri'nde tüketicilerin damaklarını tatlandırıyor.

Hem yurt içi hem de yurt dışından yoğun talep gören ve hasadına başlanan Eşme ayvasının yüzde 60'ı ihraç edilirken, yüzde 40'ı iç piyasada tüketiliyor.

Bu yıl yüksek rekolte bekleyen çiftçiler tarafından bahçelerden toplanan ayvaların bir kısmı, Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri'ne "cezerye" olarak gönderiliyor.

Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi tarafından 2009'da ayva yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla ünlü Eşme ayvasından üretilen cezerye, katkı maddesi barındırmadığı için sağlıklı bir tatlı olarak öne çıkıyor.

Ayva ve şekerin karıştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmesinin ardından içine fındık konularak üretilen Kocaeli'nin tescilli tatlısı cezerye, üzerine serpilen rendelenmiş Hindistan ceviziyle damakları tatlandırıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine, Türkiye çapında marka haline gelen Eşme ayvasının hasadına başlandığını söyledi.

Her yıl düzenledikleri ayva festivaline geçen yıl salgın nedeniyle ara verdiklerini belirten Kocaman, Türkiye'de ve dünyada kalitesi ve lezzetiyle ünlenen Eşme ayvasının tanıtımına büyük katkı sağlayan festivalin, 24 Ekim'de düzenleneceğini aktardı.

Kocaman, "En Güzel Ayva Yarışması"nın gerçekleştirileceği festivalde, ayva üreticilerinin stantlarda ayva satışı da yapabileceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Eşme ayvasının kıymetini bilen bir yerel yöneticilik modeliyle üreticimizi desteklemeye ve ayvamızı tanıtarak tüm insanların bu lezzeti tatmaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayva cezeryesi de bizim için kıymetli. 2009 yılında ayvadan cezerye yapılması için harekete geçildi. Şu anda yurt dışına da ihracatı yapılıyor. Ayva cezeryesi, yüzde 80 ayva barındıran, şeker oranı çok düşük bir tatlı. İnsanlar genelde ayva cezeryesi deyince şaşırıyor çünkü ayvanın lezzeti tatlıya çok uygun değil gibi gelir. Ancak ayva cezeryesindeki o ayva aroması, hangi mevsimde yerseniz yiyin, insana gerçekten keyif veren bir lezzet."

"Üretimlerimizin yüzde 60-70'ini ihraç ediyoruz"

İzmit Pişmaniye AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Can Üçcan da Eşme ayvasının, lezzeti dolayısıyla meşhur bir meyve olduğunu söyledi.

Eşme ayva cezeryesinin patentinin alındığını aktaran Üçcan, "Eşme ayvasında hasat sezonu başladı. Şu anda cezerye üretimine de başladık. Üretimlerimizin yüzde 60-70'ini ihraç ediyoruz. Avrupa ülkelerine ve Türk Cumhuriyetleri'ne de cezerye gönderiyoruz." diye konuştu.

Cezerye ve lokum ustası Yalçın Alp ise 1982 yılından beri bu alanda çalıştığını ifade ederek, gıda sektörünün zor ve zahmetli bir alan olduğunu kaydetti.

Kartepe Kaymakamlığı ve belediyenin talebi üzerine 2009'da Eşme ayvasından cezerye üretimi için deneme çalışmalarına başladıklarını anlatan Alp, "Ayva cezeryesini yediğiniz zaman içindeki ayva mayhoşluğu tüketicilerin çok hoşuna gidiyor. Yüzde 80 ayva ağırlıklı, yüzde 20'si şeker. Bunu diyabet hastaları rahatlıkla tüketebiliyor. Cezeryenin, lokuma göre aşamaları çok fazla. Biraz da yorucu bir aşaması var." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin tescilli Eşme ayva cezeryesi damakları tatlandırıyor

Kocaeli'nin tescilli Eşme ayva cezeryesi damakları tatlandırıyor

Kocaeli'nin tescilli Eşme ayva cezeryesi damakları tatlandırıyor

Kocaeli'nin tescilli Eşme ayva cezeryesi damakları tatlandırıyor

AA / İbrahim Aktaş - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Kasapoğlu Koray Aydın Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Mehmet Ali Erbil Armağan Çağlayan
Spor Muslera Cristiano Metin Oktay Emre Belözoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocaeli'nin tescilli 'Eşme ayva cezeryesi' damakları tatlandırıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 12:27:46. #1.12#