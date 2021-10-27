Kara Kış Destek Paketi nedir, kimler başvurabilir? Mansur Yavaş yeni yardım kampanyasını duyurdu

Kara Kış Destek Paketi nedir, kimler başvurabilir? sorusunun yanıtı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarının ardından merak edilen konular arasında yerini aldı.

KARA KIŞ DESTEK PAKETİ NEDİR?

"Başkent'te kimse yatağa aç girmeyecek, okumayan hiçbir çocuk kalmayacak. Çetin günleri birlikte aşacak, güneşli günlere birlikte ulaşacağız" sözleriyle yolan Çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 600 milyon TL'lik 'Kara Kış Destek Paketi'ni duyurdu.

Paket kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere toplamı 400 milyon lirayı bulacak doğalgaz yardımı yapılacağını belirtti. Aralık ayında 220 bin ailenin Başkent Kart'ına 500 liralık destek tutarının yatırılacağını söyleyen Yavaş, yıl başından itibaren 20 bin civarında da çocuğun servis ücretlerinin ödeneceğini söyledi.

"Tüm bunların yanında yıl başından itibaren sosyal yardım alan her ailemizin Başken Kart'ıyla günlük birer ekmek ve aylık birer kilo et alabilmeleri için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yıl başından itibaren 20 bin civarında evladımızın da servis ücretlerini ödemeye başlayacağız.

Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin, kimse aç ve açıkta kalmasın diye hazırladığımız Kara Kış Destek Paketimiz ile çetin ayları birlikte aşacağız, güneşli günlere hep birlikte ulaşacağız." sözleriyle ifade ettiği Kara Kış Destek paketi ve yeni gelecek olan yardım kampanyalarına dair detaylar açıklanacak.

600 Milyon TL'lik KARA KIŞ DESTEK PAKETİMİZİ başlatıyor, Ankara ayazında dayanışmayla ısınıyoruz.



Başkent'te kimse yatağa aç girmeyecek, okumayan hiçbir çocuk kalmayacak.



Çetin günleri birlikte aşacak, güneşli günlere birlikte ulaşacağız. pic.twitter.com/yAZzaUFUYv — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 27, 2021

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