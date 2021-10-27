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Kanada Merkez Bankası parasal genişlemeyi sonlandırıyor

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Kanada Merkez Bankası parasal genişlemeyi sonlandırıyor

Kanada Merkez Bankası, tahvil alım programlarını durdurarak parasal genişlemeyi sonlandıracağını bildirdi.

Kanada Merkez Bankası, tahvil alım programlarını durdurarak parasal genişlemeyi sonlandıracağını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, gecelik faiz oranının beklentiler dahilinde yüzde 0,25'te sabit tutulduğu kaydedildi.

Parasal genişlemenin sona erdirileceği belirtilen açıklamada, tahvil alım programlarının durdurulacağı aktarıldı.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının ekonomik faaliyet için risk oluşturduğuna işaret edilerek, güçlü küresel talep karşısında salgın kaynaklı üretim ve ulaşım aksamalarının büyümeyi kısıtladığı, enflasyon oranlarının arz darboğazları ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle birçok ülkede yükseldiği kaydedildi.

Enflasyonun gelecek yıla kadar yüksek seviyelerde kalmasının ve 2022'nin sonuna doğru yaklaşık yüzde 2 hedefine geri dönmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, bankanın enflasyon beklentilerini ve işgücü maliyetlerini yakından izlediği aktarıldı.

Açıklamada, "Toparlanmayı desteklemek ve enflasyon hedefine ulaşmak için uygun derecede para politikası teşviki sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem ise faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, faiz oranlarının düşünülenden daha erken artırılabileceğine, bunun gelecek yıl nisan ile eylül ayları arasında olabileceğine işaret etti.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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