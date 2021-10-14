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İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, "Kayseri Ekonomi Konuşuyor" panelinde konuştu

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İnsanın, esnafın, işverenin, işsizin, çiftçinin sorunlarını konuşarak, bunu siyasetin gündemine taşımak görevimiz." dedi.

KAYSERİ (AA) - İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İnsanın, esnafın, işverenin, işsizin, çiftçinin sorunlarını konuşarak, bunu siyasetin gündemine taşımak görevimiz." dedi.

Tatlıoğlu, partisince Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kayseri Ekonomi Konuşuyor" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sorunları olduğunu öne sürerek, geçen yıl ocak ayından itibaren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in öncülüğünde cadde ve sokaklara inerek insanlarla dertleşmeye ve onları anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin bilinmez bir yere doğru ilerlediğini savunan Tatlıoğlu, "Sorunları konuşalım istiyoruz. İnsanın, esnafın, işverenin, işsizin, çiftçinin sorunlarını konuşarak, bunu siyasetin gündemine taşımak görevimiz." dedi.

Tatlıoğlu, insanların sorunlarına çözüm üretmek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu milletin fakirliği değil, zenginliği lazım bize. Biz buna mukabil, toplumun sesi olmaya gayret ettik. Bize Allah'a şükür toplum daha fazla ses vermeye başladı. Partimizin çok değerli kadrolarıyla, özellikle büyükşehirlerimize gittik. Sanayicimizin kapısını çaldık. Dedik ki 'Biz şöyle bir Türkiye görüyoruz, sizin buna ilaveniz nedir? Nasıl bu Türkiye'yi 10 yılda 2 katına çıkartabiliriz?' Biz bunun hesabını yaptık. Biz, AK Parti sonrası Türkiye'ye çalışıyoruz. Bugünün sorunlarını biliyoruz ve bu sorunları doğru tespit etmek için buradayız, dolaşıyoruz. 720 milyar dolarlık bir Türkiye konuşuyoruz. Konuşmamız gereken Türkiye, 1,5 trilyon dolar olmalı."

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ise Türkiye'de temel sorunun güven kaybı olduğunu belirterek, kurdaki artışa ilişkin ekonomik verileri paylaştı.

Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de kur artışı ile Türkiye'nin borcunun daha da arttığını ifade ederek, Avrupa'daki ülkelerin faiz uygulamalarını anlatan sunum gerçekleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Kayseri Ekonomi Konuşuyor panelinde konuştu

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Kayseri Ekonomi Konuşuyor panelinde konuştu

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Kayseri Ekonomi Konuşuyor panelinde konuştu

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Kayseri Ekonomi Konuşuyor panelinde konuştu

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Kayseri Ekonomi Konuşuyor panelinde konuştu

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Kayseri Ekonomi Konuşuyor panelinde konuştu

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Kayseri Ekonomi Konuşuyor panelinde konuştu

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Kayseri Ekonomi Konuşuyor panelinde konuştu

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu,
AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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