İstanbul'da emlakçıların ev kiralamada 'açık artırma' yöntemi deşifre oldu! Daha çok yabancılara yönelik uygulanıyor - Haberler Ekonomi
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İstanbul'da emlakçıların ev kiralamada "açık artırma" yöntemi deşifre oldu! Daha çok yabancılara yönelik uygulanıyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Türkiye gayrimenkul bedelleri artışında son 5 yılda tüm OECD ülkeleri arasında yüzde 157 artışla ilk sırada yer alırken, özellikle İstanbul'da talebin yoğun olduğu lokasyonlarda ev kiralamada "açık artırma" yöntemi devreye girdi. Emlakçılar, açık artırmanın daha çok yabancılara yönelik uygulandığını söylerken, eldeki konutu en iyi rakama vermek için bu yöntemin geliştirildiğini ifade ediyor.

Aşırı göç ve kentsel dönüşüm Türkiye'de gayrimenkul satış ve kiralama fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul'da arz sıkıntısının yaşandığı bölgelerde daha çok yabancılara yönelik kiralık ev talebinin karşılanması için emlakçılar açık artırma yöntemine başvuruyor.

ÖĞRENCİLERİN EV ARAYIŞI FİYATLARI ARTIRDI

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, son dönemde gayrimenkul sektöründe yaşanan artışların üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri şehirlerdeki arayışından kaynaklandığına dikkat çekti.

"KİRA ÜCRETİ 4 BİN TL'YE KADAR ÇIKARILMAK İSTENİYOR"

Dünya gazetesine yaptığı açıklamada müteahhitlerin yeni konut geliştirmeden ziyade mevcut projelerini tamamlamaya odaklanmaları ve son 2 yıldan bu yana insanların yer değiştirmemesinden dolayı kiralık konut arzının sınırlı kaldığını belirten Özcan, "Talebin artması ve arzda kısıtlama olması nedeniyle emlakçılar sahip olduğu portföyler için farklı yöntemler geliştirdi. Bunlardan biri de açık artırma. Eldeki konutu en iyi rakama vermek önemli olduğu için talep ileten kişiler listeye alınıyor. Daha sonra örneğin başlangıç fiyatı 3 bin TL ise kişiler sırasıyla aranıp 3 bin 200 TL teklif alınınca bir sonraki kiracı adayı aranıp, 'Siz ne kadar veriyorsunuz?' denilip 4 bin TL'ye kadar çıkarmak için açık artırma usulü yöntem kullanılıyor. Arzın kısıtlı olmasının piyasaya getirdiği bir durum" dedi.

İstanbul'da emlakçıların ev kiralamada
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: İstanbul'da emlakçıların ev kiralamada 'açık artırma' yöntemi deşifre oldu! Daha çok yabancılara yönelik uygulanıyor - Haberler Ekonomi
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