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İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı

İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz - Haberler | Ekonomi

İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı Dev silo yüklü tırları elektrik tellerini sopalarla kaldırarak ilerlettiler Tırlara yüklenen silolar 1 saatlik yolu 14 saatte kat ederek limana ulaştı Kocaeli'nin Gebze ilçesine bir fabrikada imal edilerek İngiltere'ye ihraç...

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı

Dev silo yüklü tırları elektrik tellerini sopalarla kaldırarak ilerlettiler

Tırlara yüklenen silolar 1 saatlik yolu 14 saatte kat ederek limana ulaştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesine bir fabrikada imal edilerek İngiltere'ye ihraç edilmek için yola çıkarılan dev silolar, elektrik tellerine takıldı. Siloları taşıyan tırlar, elektrik telleri teker teker kaldırılarak bir saatlik yoldan 14 saatte limana ulaştırıldı.

Gebze'de bir fabrikada imal edilen yaklaşık 40 ton ağırlığında ve 25 metre uzunluğunda çelik tahıl siloları, İngiltere'ye ihraç edilmek üzere çıktıkları liman yolunda elektrik tellerine katıldı. Gebze'de imal edilen silolar, dün gece saatlerinde Derince Limanına gitmek üzere özel taşıma tırlarına yüklendi. Tırla uzunluğu 35 metreye ulaşan silolar, 5.70 metre yüksekliğe ulaşması, TEM Otoyolu ile D100 Karayolu'ndaki yüksekliği 4.5 metre olan köprü altlarından geçememesi sebebiyle eski İstanbul yoluna yönlendirildi.

Elektrik tellerini sopalarla kaldırıp tırları geçirdiler

Gece saatlerinde Gebze'den İzmit'e uzanan eski İstanbul yoluna giren silo yüklü tırlar, yol üzerindeki elektrik ve telefon tellerine takılınca uzun süre yolda kaldı. Güzergahta jandarma ve trafik polislerinin eşliğinde ilerleyen tırlar, nakliye firması çalışanlarının sopalarla, elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin de vinçle elektrik tellerini teker teker kaldırması ile köy yollarından ilerleyebildi.

1 saatlik yolu 14 saatte kat edebildiler

Gece saatlerinde Gebze ilçesinden yola çıkan dev silo yüklü tırlar bir saatlik yolu 14 saatte kat ederek Derince Limanı'na ulaştı. Derince Limanı'ndan kargo gemisine yüklenen 3 dev silo, hava şartlarının uygun olması durumunda yarın İngiltere'nin Manchester şehrine gönderilmek üzere yola çıkacağı öğrenildi.

İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı

İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı

İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı

İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı
İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz - Ekonomi Haberleri
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 İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı

İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı

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Haber: İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı - Haberler Ekonomi
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