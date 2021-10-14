İngiltere'deki restoran Nusret'in başına bela oldu! Şimdi de kötü yorumları engellemekle suçlanıyor - Haberler Ekonomi
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İngiltere'deki restoran Nusret'in başına bela oldu! Şimdi de kötü yorumları engellemekle suçlanıyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Londra'da açtığı restoran ve kestiği hesaplarla gündemden düşmeyen Nusret, bu kez bomba bir iddiayla suçlamaların hedefi oldu. Nusret'in sahip olduğu restoran zincirinin, Google'a yapılan "kötü yorumları" sildiği öne sürülürken, sitede tüm olumsuz yorumların yok edildiği, restoranı çok pahalı ve 'çocuklara göre değil' olarak niteleyen yalnızca bir olumsuz yorum bırakıldığı görülüyor.

Geçtiğimiz ay Londra'nın merkezinde restoran açan dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, İngiliz basınının hedefinde. İngiliz Daily Mail gazetesi, Nusr-Et Steakhouse, geçen ay bir müşterinin ödediği hesabı internette yaymasının ardından 'olumsuz yorumları silmekle' suçlandığını aktardı.

Geçtiğimiz ay bir müşteri, Londra'daki Park Tower otelde açılan restoranda yediği hesabı paylaşmıştı. Bin 812 sterlin yani yaklaşık 22 bin TL ödenen yemekle ilgili birçok eleştiri yapılmış, konu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin sahip olduğu restoran zinciri, Google'a yapılan 'kötü yorumları' silmekle suçlanıyor. My London News'a göre, restoran açıldığında var olan bir dizi olumsuz yorum yok olmuş durumda. Google, Nusret'in sayfası açıldığında yorumların 'işletme tarafından bir hafta önce güncellendiği' yorumunu da paylaşıyor.

İddiaya göre, Nusret ile ilgili yazılan tüm olumlu yorumlar dururken olumsuzların hepsi silinmiş. Yorumlar arasında fiyatların çok pahalı olduğuna dair eleştirilerin de yer aldığı belirtiliyor. İddiaya göre tüm olumsuz yorumlar silinirken, restoranı çok pahalı ve 'çocuklara göre değil' olarak niteleyen yalnızca bir olumsuz yorum bırakılmış.

İngiltere'deki restoran Nusret'in başına bela oldu! Şimdi de kötü yorumları engellemekle suçlanıyor

Geçtiğimiz ay, Jamz isimli Twitter kullanıcısı açılış gecesinde gittikleri restoranda gelen hesabın fotoğrafını paylaşmış, "Dört Red Bull için 44 sterlin (526 lira). Şaka" ifadelerinde bulunmuştu. Adisyonda en çok dikkat çeken yemek 630 sterlinlik (7 bin 500 lira) fiyatıyla Tomahawk steak olmuştu.

İngiltere'deki restoran Nusret'in başına bela oldu! Şimdi de kötü yorumları engellemekle suçlanıyor
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
Boş Yapma Doldur:Bu fiyatlara dana alıp yemek varken bir parçasına show olsun diye gidip yiyenler bravo sizlere
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Haber: İngiltere'deki restoran Nusret'in başına bela oldu! Şimdi de kötü yorumları engellemekle suçlanıyor - Haberler Ekonomi
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