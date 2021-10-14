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İngiliz gazetesinden dikkat çeken yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı köşeye sıkıştırıyor

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

İngiltere'nin önemli gazeteleri arasında yer alan Financial Times, Türkiye ve ABD ilişkileri konusunda dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı makalede, "Türkiye'nin savaş jeti arama çabaları Biden'ı sıkıştırıyor" başlığı kullanıldı. Ayrıca Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde kendi gücünü geliştirerek bağımsız olma çabasına da vurgu yapıldı.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki siyasi gelişmeler, dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. İngiltere'nin saygın gazeteleri arasında yer alan Financial Times da iki ülke arasındaki savunma sistemleri anlaşmalarına atıfta bulunan bir habere imza attı. Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı makalede, "Türkiye'nin savaş jeti arama çabaları Biden'ı sıkıştırıyor" başlığı kullanılırken, "Erdoğan, Rusya'dan ikinci hava savunma sistemini sipariş etmeyi planlarken daha çok F-16 satın almak istiyor" yorumu yapıldı.

Makalede, "Türkiye'nin savaş jeti sorunu var. Onlarca yıllık NATO üyesinin, ABD tarafından 100 adet yeni nesil F35'lerin teslimi iptal edildi. Bu uçaklar hava gücünün temelini oluşturacaktı. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Vladimir Putin'den hava savunma sistemi satın almasından dolayı bir ceza. Ankara bir gün hava güçlerini kendi geliştirdiği Türk yapımı savaş uçaklarıyla doldurmayı amaçlıyor. Fakat bu hava sistemi henüz hazır olmaktan çok uzak olduğu için eskimiş F-16'lara güvenmek durumundalar. Ankara'nın Washington'dan 40 adet yeni F16 satın alma talebini anlaşılır kılıyor" denildi.

Türkiye'nin Aralık 2020'den beri ABD'nin yaptırımları altında olduğuna dikkat çekilirken, "Yeni uçak anlaşması komşusu ve uzun zamandır düşmanı olan Yunanistan'ın hava kuvvetlerini güncellediği, Fransız Rafale ve Amerikan F-35 satın aldığı bir dönemde Türkiye'ye yardımcı olacaktır" denildi. Öte yandan ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmanın ABD ile Batılı müttefikleri arasında gerilimi yumuşatılabileceği de kaydedildi.

Financial Times muhabiri, "ABD'nin anlaşma yapıp yapmayacağı belli değil. Erdoğan'a çok sayıda sebepten dolayı düşmanca bir tavır sergileyen Kongre satışı engelleyebilir. Joe Biden yönetimi Erdoğan'ı savunsa bile Türkiye'nin yeni S-40 hava savunma sistemi satın alması buna yardımcı olmayacaktır" yorumunu yaptı.

S-400 sorununun en büyük kriz olduğunun belirtildiği makalede, "Bu durum Biden yönetimini sıkıştırıyor. Herhangi bir önkoşul olmadan F-16 satışına yeşil ışık yakılması Türkiye'yi eleştirenler tarafından 'hoş görülmez yatıştırma' olarak görülür. Fakat F-16 satışı iptal edilirse Ankara'nın Rusya'ya yanaşması için yeni bir bahanesi olur" denildi.

Türkiye'nin savunma sisteminde Moskova'yla daha derin bağ kurmasının Ankara'nın işine yaramayacağı kaydedilirken, "Böyle bir yakınlaşma daha fazla ABD yaptırımını tetikleyebilir ve aynı zamanda iç savunma endüstrisinin genişlemesine zarar verebilir" yorumu yapıldı.

2019 yılında Rusya'da düzenlenen bir hava savunma sistemi etkinliğinde Putin ile dondurma yerken Erdoğan'ın espri yaparak Su-57 savaş uçağını satın almayı önerdiğini hatırlatan Financial Times, "Bazı batılı yetkililer bu talebin gerçek olmasından endişe ediyor" gözlemine yer verdi.

Gazeteye konuşan ve F-16 satışına onay verilmesini isteyen Avrupalı bir diplomat ise, "Eğer Amerikalılar bu satışı onaylamazsa Türkiye ne yapacak? Türkiye o zaman Rusya'dan ya da Çin'de satın alacak. Onların bu boşluğu doldurması gerekiyor" dedi.

İngiliz gazetesinden dikkat çeken yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı köşeye sıkıştırıyor
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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