Hamsi 15 TL'ye düştü, tezgahlar şenlendi - Haberler
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Hamsi 15 TL'ye düştü, tezgahlar şenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hamsi 15 TL'ye düştü, tezgahlar şenlendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 hafta önce 25 TL'den satılan hamsinin kilosu, yaşanan bolluğun ardından 15 TL'ye kadar geriledi.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 hafta önce 25 TL'den satılan hamsinin kilosu, yaşanan bolluğun ardından 15 TL'ye kadar geriledi.

Hamside yaşanan bolluk neticesinde fiyatların düştüğünü ifade eden balık satıcısı Ufuk Aygün, "Son zamanlarda bölgemizde hamsi bollaştı. Hamsi ne zamandır az çıkıyordu. Geçen hafta kilosu 25 TL'ye kadar yükselmişti. Dün hamsinin kilosunu 20 TL'den sattık bugün ise 15 TL'ye düştü" dedi.

Aygün, "Eylül ayından itibaren hamsi ilk defa 15 TL'ye kadar düştü. Denizde bolluk var. Hamsi bu aralar hem balıkçıyı hem de vatandaşı sevindiriyor. Şu anda Karadeniz'de bir bolluk var. Vatandaşlar da bu bolluğu değerlendiriyor" diye konuştu.

Vatandaşlar ise hamsiyi ucuza aldıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

(Ahmet Altay-İHA)

Hamsi 15 TL'ye düştü, tezgahlar şenlendi

Hamsi 15 TL'ye düştü, tezgahlar şenlendi

Hamsi 15 TL'ye düştü, tezgahlar şenlendi

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