Halk kartın ekim ayı tutarları hesaplara yatırıldı

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin yürüttüğü "Halk Kart" projesi kapsamında kentteki 12 bin 881 yurttaşın hesabına Ekim ayında toplam 1 milyon 614 bin 900 TL yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesinin ayrım gözetmeden ve titiz incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırdığı halk kartlar, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlara can suyu oluyor. Yurttaşlar, halk kart ile anlaşmalı bakkal ve marketlerden alışveriş yapabiliyor.

Ekim ayı için 12 bin 881 yurttaşın hesabına yatırılan toplam 1 milyon 614 bin 900 TL'lik tutar, ay içerisinde kentteki esnafın ve bakkalın kasasına girecek. Halk kart ile Mersin'de dar gelirli yurttaşlar ihtiyacını karşılamaya esnaf da kazanmaya devam devam edecek. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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