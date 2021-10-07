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Güvenlik teknolojileri sektörünün öncü firmaları güçlerini birleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Güvenlik teknolojileri sektörünün öncü firmaları güçlerini birleştirdi

Pandemi sonrası hareketlenen güvenlik sistemleri ve teknoloji sektöründe Uniview ile Optimum Teknolojik Hizmetler güçlerini birleştirerek partnerlik anlaşması yaptı.

BURSA (İHA) - Pandemi sonrası hareketlenen güvenlik sistemleri ve teknoloji sektöründe Uniview ile Optimum Teknolojik Hizmetler güçlerini birleştirerek partnerlik anlaşması yaptı.

Çin merkezli kamera firmalarından Uniview, daha önce Arena bilgisayar ve Egemen Elektronikle işbirliği yaptı. Arena bilgisayar ile Egemen Elektronik işbirliğine proje firması olarak Bursa ve İstanbul da faaliyet gösteren Optimum Teknolojik Hizmetler de eklendi.

"Kamera sektöründe ilk üç sıradayız"

Bursa ve Güney Marmara'da Uniview'in Gold Partneri olan Optimum Teknolojik Hizmetler firması aynı zamanda Uniview ürünlerinin Güney Marmara dağıtıcısı oldu. Optimum teknolojik hizmetler firmasının Bursa ofisindeki imza töreninde Uniview Türkiye Ofis Müdürü Kevin Xu, Uniview Türkiye Satış Müdürü Murat Türeli, Egemen Elektronik Satış Müdürü Adnan Yağcı, Arena Bilgisayar IOT ve Otomasyon Birim Müdürü Abdullah Doğanay, Arena Bilgisayar Satış Yöneticisi Tolga Ekinci katıldı. Dünyada kamera sektöründe ilk üç sırada olduklarını söyleyen Uniview Türkiye Ofis Müdürü Kevin Xu, "Türkiye'de de sürekli ilk üç sırada kalarak pazar paylarımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz. Bu nedenle Bursa ve Güney Marmara'daki kamera sistemleri piyasasını iyi bilen Optimum teknolojik hizmetlerle partnerlik anlaşması yaptık" dedi.

"Tüm teknolojik ihtiyaçlara cevap verebileceğiz"

Yeni ortaklık anlaşmasına imza atan Optimum Teknolojik Hizmetler firma sahibi Yavuz Aman ise, "Bursa ve çevresinde çok fazla kurumsal şirket ve kurum bulunuyor. Bu firmaların hepsinin artık tek elden tüm teknolojik ihtiyaçlarına cevap verebileceğiz. Bünyemizde kamera sistemleri, yangın sistemleri, alarm sistemleri, ses sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, bilgisayar ve tüm teknolojik ürünler bulunuyor" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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