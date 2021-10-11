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Günyüzü'de çiftçiler alternatif ürün olarak 'Kanola' ekmeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Günyüzü'de çiftçiler alternatif ürün olarak 'Kanola' ekmeye başladı

Günyüzü ilçesinde alternatif ürün arayışında olan çiftçiler kanola ekimine başladıKüresel ısınma, kuraklık, tarım işçisi sıkıntısından dolayı ve gübre-mazot fiyatlarının artması nedeniyle, iş gücünün daha az olduğu, yağ ve akaryakıt hammaddesi olarak kullanılan kanola ekimine başladı.

Günyüzü ilçesinde alternatif ürün arayışında olan çiftçiler kanola ekimine başladı

Küresel ısınma, kuraklık, tarım işçisi sıkıntısından dolayı ve gübre-mazot fiyatlarının artması nedeniyle, iş gücünün daha az olduğu, yağ ve akaryakıt hammaddesi olarak kullanılan kanola ekimine başladı. Daha öncelerde adını bile bilmedikleri ürünün hem fiyatının yüksek, hem de pazarının yeni kurulması nedeniyle hak sahibi olmak için ürün ilçe sınırlarında 3 bin dönüm civarında ekilerek ilçe ve ülke ekonomisine katkı vermeye başladı. Yeni ürün revaçta olduğu için çiftçiler tarafından ilerleyen dönemlerde daha çok ekilmesi bekleniyor.

Kanola, kolzanın ıslahı sonucu elde edilmiş, canlılara zararlı olarak erüsik asit ve glukosinolat içeren bir bitki türü. Yağı, bitkisinin aksine, zararlı olmadığından insanlar ve çiftlik hayvanları için gıda maddesi olarak kullanılıyor. Kanola yağının, tıpkı soya fasulyesi yağında olduğu gibi, gıda dışı kullanım alanları da var. Spot piyasalardaki fiyatının durumuna göre mum, ruj, sanayi yağları, gazete mürekkebi, biyoyakıt gibi ürünlerin üretiminde, yenilenemez petrol bazlı yağların yerini alabiliyor. - ESKİŞEHİR

Günyüzü'de çiftçiler alternatif ürün olarak 'Kanola' ekmeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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