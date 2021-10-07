Gülsan Holding'in ödül gururu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülsan Holding'in ödül gururu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Gülsan Holding'in ödül gururu

Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen, Gaziantep'in Yıldızları 2021 Ödül Töreninde, İSO Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 araştırmasında 69'uncu sırada yer alırken Gaziantep sıralamasında birinci sırada yer alan Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş. ödüllendirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen, Gaziantep'in Yıldızları 2021 Ödül Töreninde, İSO Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 araştırmasında 69'uncu sırada yer alırken Gaziantep sıralamasında birinci sırada yer alan Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş. ödüllendirildi.

Gaziantep Sanayi Odası tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen İSO 500 ve İSO 2'nci 500 listelerinde yer alan, AR-GE ve İnovasyon'un yanı sıra farklı alanlarda gelişim gösteren şirketler için düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı Gaziantep'in Yıldızları 2021 Ödül Töreni gerçekleştirildi. Sektöründe dünya pazarlarında Türkiye'yi başarıyla temsil eden Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin En Büyük 500 Kuruluşu 2020 araştırmasında 69.sırada yer alırken Gaziantep sıralamasında birinci sırada yer alan Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş.' de ödüllendirildi. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreninde Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş.'nin ödülünü Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'na takdim ederek başarılarından dolayı kutladılar. 2020 yılının bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük sıkıntılar içerisinde geçtiğini, dünyanın birçok ülkesinde sanayi ve üretimin durma noktasına geldiğini her şeye rağmen pandemi sürecinde alınan önlemlerle sürdürülebilir ihracat için yatırım ve üretimlerini devam ettirdiklerini ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu başarının bir ekip işi olduğunu, bu ödülü bütün Gülsan Holding çalışanları adına aldığını ifade ederek Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreninin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti. - GAZİANTEP

Gülsan Holding'in ödül gururu

Gülsan Holding'in ödül gururu

Gülsan Holding'in ödül gururu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada, 'Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini...

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada, "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini...

 Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (1)

Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (1)

 Mobilya devi IKEA, Türkiye'de üretim kapasitesini artırıyor

Mobilya devi IKEA, Türkiye'de üretim kapasitesini artırıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Kim Min-jae Sergen Yalçın Ali Koç Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gülsan Holding'in ödül gururu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 10:55:37. #1.17#