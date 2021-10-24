Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlıyor! Asgari ücret için en güçlü tahmin 3 bin 447 bin lira

Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların ardından asgari ücretli vatandaş da görüşmelerden çıkacak sonuca kilitlendi. Önümüzdeki günlerde başlayacak asgari ücret görüşmelerinden önce piyasada konuşulan rakamlar daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ YÜZDE 22'YE İŞARET EDİYOR

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 16,40 gerçekleşeceği ön görülüyor. Bu ön görüde asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağına işaret ediyor. Yani bu puan artışı yüzde 22 zamma tekabül ediyor. Yapılacak zamla birlikte 2022 yılında asgari ücretin 3 bin 477 lira olması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağını ve görüşmelerde vatandaşların taleplerinin göz önüne alınacağını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

İş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanun kapsamında olsun olmasın her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile tüm iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenir.

İlk toplantıya 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu katılacak. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

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