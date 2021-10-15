Global Finance'ten TEB Özel Bankacılık'a 'Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü' - Haberler Ekonomi
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Global Finance'ten TEB Özel Bankacılık'a "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü"

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Global Finance'ten TEB Özel Bankacılık'a

TEB Özel Bankacılık, Global Finance Dergisi'nin her yıl düzenlediği ve en başarılı özel bankacılık hizmetlerinin ödüllendirildiği Global Finance Özel Bankacılık Ödülleri 2021'de (Global Finance Private Bank Awards) "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü"nün sahibi oldu.

TEB Özel Bankacılık, Global Finance Dergisi'nin her yıl düzenlediği ve en başarılı özel bankacılık hizmetlerinin ödüllendirildiği Global Finance Özel Bankacılık Ödülleri 2021'de (Global Finance Private Bank Awards) " Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü"nün sahibi oldu.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, özel bankacılık alanında uygulamaları ve müşterilerine sunduğu hizmetlerle uluslararası finans alanında çeşitli organizasyonlar tarafından çok sayıda ödüle layık görülen TEB Özel Bankacılık, Global Finance tarafından bir kez daha ödüllendirildi.

163 ülkede okuyucusu bulunan ve finans dünyasının yakından takip ettiği Global Finance Dergisi Özel Bankacılık Ödülleri kapsamında TEB Özel Bankacılık'a "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü"nü verdi. TEB Özel Bankacılık, önceki yıllarda da bu ödülün kazanan bankası olmuştu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, söz konusu ödüle layık görülmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "TEB Özel Bankacılık olarak en zorlu süreçlerde dahi müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra fark yaratan başarılı uygulamalarımızla bu ödülü almaktan ve ülkemizi uluslararası alanda temsil etmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Mendi, müşterilerin risk seviyeleri, ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda varlıklarına değer katan çözümler geliştirdiklerine dikkati çekerek, "TEB Özel Bankacılık olarak bu segmentteki uzmanlığımızla müşterilerimizin risk seviyeleri, ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda varlıklarına değer katan çözümler geliştiriyoruz. Bu hizmetlerimiz pandemi döneminde daha da ön plana çıktı. Bugün BNP Paribas'ın küresel erişim ağı ve tecrübesinden de faydalanarak müşterilerimizin varlık ve birikimleri için risk tercihlerine uygun olabilecek yatırım alternatifleri sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel bankacılık ve varlık yönetiminde ilk akla gelen referans noktası olmayı amaçladıklarını ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mendi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tüm bunları sürekli gelişen dijital dünyaya paralel olarak ilerletiyoruz. TEB Özel Bankacılık mobil uygulamamızı müşterilerimize özel olarak farklı bir ara yüz ve menü içeriğiyle geliştirdik. Uygulamada yer alan Mobil Onay özelliği ile de özellikle şubelere daha az gidilen veya hiç gidilemeyen dönemlerde dahi müşterilerimizin bankacılık işlemlerini kolayca yapmalarını sağlayarak fark yarattık. Mobil Onay ile müşterilerimiz, işlem talimatları ve türev işlemleriyle ilgili ıslak imzalı onay sürecinin yerine cep telefonu ve PC'ler üzerinden mobil onay verme olanağına sahip oldular.

Tüm bu çalışmalarımız, bizim uluslararası finans dünyası tarafından ödüllendirilmemizi sağladı. Tabii TEB olarak başarı ölçütümüz sadece ödüllerle sınırlı değil, bizi bu alanda mutlu eden diğer bir gelişme de müşteri memnuniyeti araştırmalarımızdan geldi. Buna göre yıllık olarak düzenlediğimiz Müşteri Memnuniyet Anketi skorumuzu bir önceki seneye göre daha iyi bir seviyeye taşıdık. Bunu pandemi döneminde gerçekleştirmiş olmak ise tüm TEB ailesi olarak hepimizi mutlu ederken, mevcut başarımızı daha ileriye taşımak için bizi motive ediyor."

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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