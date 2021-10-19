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Gaziantep Ticaret Borsası

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,30 - 9,50 liradan satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,30 - 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday ( Güneydoğu )Kg3,203,49
Ekmeklik buğdayKg2,702,93
Çakır arpaKg2,662,67
Beyaz arpaKg2,622,65
Kırmızı kabuklu mercimekKg9,309,50
MısırKg2,722,74

AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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