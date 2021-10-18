Garanti BBVA, kredi kartı deneyimini Metal The Platinum Card ile farklı boyuta taşıyor

Garanti BBVA, yeni hizmete sunduğu Metal The Platinum Card ile kredi kartı kullanım deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

Garanti Müşterilerine, Türkiye'nin en prestijli kredi kartını sunan Garanti BBVA, Metal The Platinum Card'ın ayrıcalıklarını kart sahipleriyle buluşturuyor.

Farklı bir kredi kartı deneyimi yaşamak isteyen Metal The Platinum Card sahipleri American Express Selects Program Üyeleri'nde yüzde 20 ye ve yıllık 20 bin TL'ye varan indirimlerden yararlanabiliyor. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı tüm restoran harcamalarında yüzde 5, tüm otel harcamalarında ise yüzde 3 indirim kazanıyorlar.

Dünyada 700'den fazla havalimanında bulunan anlaşmalı loungelarda ayda 3 defa ücretsiz hizmet alabiliyorlar. Metal The Platinum Card sahipleri American Express Seyahat ve Concierge Hattı'nda Membership Rewards puanlarını 3 kat değerli kullanırken, yurt içi ve yurt dışı seyahat ve sağlık sigortasından, alışveriş ve araç kiralama sigortasına kadar birçok sigorta hizmetinden de kendilerine özel ayrıcalıklarla faydalanabiliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, yenilikçi deneyimlerle kullanıcı hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Uzun yıllardır müşterilerimizle buluşturduğumuz dünyanın en prestijli kredi kartı programı American Express Card deneyimini Metal The Platinum Card ile bir üst seviyeye taşıyoruz. Hem metal bir kredi kartına sahip olacak, hem de American Express'in ayrıcalıklarından yararlanacak olan kart sahipleri dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kartlarını güvenle kullanırken, Selects Programı ile üst düzey bir sadakat programı deneyimini de yaşayacaklar. Metal The Platinum Card'ın hayatı kolaylaştıran, ayrıcalıklı, prestijli, değer katan ve fark yaratan birbirinden eşsiz hizmetlerini müşterilerimizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tarz yenilikçi hizmetlerle müşterilerimiz için yarattığımız değeri daha da ileri taşımak üzere çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.