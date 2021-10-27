Esnafa dolandırıcılık uyarısı

AYDIN (İHA) - Mustafakemalpaşa Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Önder Aydın, üyelerini sahte telefon kullanılarak yapılan dolandırıcılıklar ve kombi bakımı hakkında uyardı.

Kendilerini arabulucu olarak tanıtan kişilerin alışı yapılmayan ürünler hakkında vaat yahutkorkutmada bulunduğunu belirten Aydın, bu kişilere itibar edilmemesini istedi.Önder Aydın, ayrıca kombi bakım döneminin başladığını dile getirerek, " Vergi levhası bulunmayan ehliyetsiz kişilere kombi bakımı yaptırılmamalı" dedi.

Kanuni izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiğini belirten Esnaf Odası Başkanı Önder Aydın, " Dolandırıcılar son zamanlarda başta üyelerimiz olmak üzere birçok vatandaşı sahte bir telefondan arıyor. Bir firmadan alındığı öne sürülen ürün hakkında kendilerini firma temsilcisi ya da arabulucu olarak tanıtıyor. Alışı yapılmayan ürünler hakkında vaat yada korkutmada bulunuyor. Resmi kaynağı olmayan bu gibi yanıltıcı kişilere itibar edilmemesini rica ediyoruz" dedi.

Kombi bakımına dikkat

Kış mevsimin yaklaşmasıyla kombi bakım döneminin başladığını da belirten Önder Aydın, yetkisiz ve haksız kazanç peşinde koşanlara karşıda dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Kombi bakımlarının yapılmasının can ve mal kaybı riskine karşı önemli olduğunu vurgulayan Aydın; " Kombi bakım dönemini fırsat bilen yetkisiz ancak yetkili görünümlü dolandırıcılar kombi sahiplerini arayarak, uygun fiyata bakım yapacaklarını belirtiyor. Kombi bakımlarını yaparken, bazı parçaların değişmesi gerektiğini ifade eden bu kişiler, kombi bakımının yanı sıra ürün ve ürünü değiştirmek için ayrı ayrı ve yüksek ücret alıyor. Vergi levhası bulunmayan ehliyetsiz kişilere kombi bakımı yaptırılmamalı" şeklinde konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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