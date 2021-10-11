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Esenlik'ten yerel üreticilere tam destek

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Esenlik'ten yerel üreticilere tam destek

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yetişen ve özenle dalından toplanan elmalar Esenlik süper marketlerde tüketiciyle buluşturuluyor.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yetişen ve özenle dalından toplanan elmalar Esenlik süper marketlerde tüketiciyle buluşturuluyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Anonim Şirketi bünyesinde yer alan süper marketlerde, özellikle sebze meyve bölündeki ürünler yerel üreticilerden alınıyor. İlçelerde yetişen ürünler dallarından özenle toplanarak marketlerde tüketiciye sunuluyor. Müşterilerine kaliteli ve hesaplı ürünleri sunmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatıyla 'Yerli Üretim, Kaliteli Hizmet' anlayışına yönelen Esenlik Anonim Şirketi Kuruluş, Malatyalılardan da tam not almaya devam ediyor. Doğal ve organik ürünlerin tezgahlarda yerini alıncaya kadar geçen serüvende Esenlik Şirketi görevlileri sahada üreticilerle ürünlerin dikiminden, hasadına kadar teknik elemanlar kontrolünde çalışmalarını sürdürüyor. Üreticilerle anlaşmalar yapan ve ürünleri genelde Malatya çiftçilerinden temin eden Esenlik günlük ürünleri Malatya halkının sofralarına damak tadına uygun olarak sunuyor. Bu kapsamda son olarak Doğanşehir ilçesinin meşhur elması da, üreticileriyle anlaşılarak dalından özenle toplanılıp Esenlik süper marketlerdeki tezgahlarda yerini almaya başladı. Tadı ve aromasıyla Türkiye'de sayılı elmalar arasında olan Doğanşehir'in 'Star elması' dalından direk tüketiciye ulaştırılırken, üreticiler ise bu alımdan oldukça memnun. Ürünlerini değerinde Esenlik'e sattıkları için mutlu olduklarını ifade eden üreticiler, başta Başkan Selahattin Gürkan olmak üzere tüm Esenlik çalışanlarına teşekkür etti. Esenlik yetkilileri ise Malatya halkından aldıkları güç ile yollarına devam ettiklerini ve kazançlarını da yine Malatya ekonomisine tekrar kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. - MALATYA

Esenlik'ten yerel üreticilere tam destek

Esenlik'ten yerel üreticilere tam destek

Esenlik'ten yerel üreticilere tam destek

Esenlik'ten yerel üreticilere tam destek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Esenlik'ten yerel üreticilere tam destek - Haberler Ekonomi
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