Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedeni pandemi ve kuraklık

Bakan Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Enerji fiyatları ve zamlara ilişkin sorulan sorular ve eleştiriler üzerine Bakan Dönmez'den kuraklık ve pandemi savunması geldi.

"BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN YÜZDE 70 DIŞA BAĞIMLIYIZ"

Fatih Dönmez şu açıklamayı yaptı:

"Birincisi; pandemiden hızlı bir şekilde küresel anlamda çıkış oldu. İkincisi; bizim ülkemiz açısından biraz daha öne çıkan bir şey, yani doğal gaza olan talebin artma nedenlerinden birisi, bu sene maalesef bazı bölgelerimiz oldukça kurak geçiyor, bundan dolayı da hidroelektrik santrallerimizi tam kapasite çalıştıramadık. Yeteri kadar su kapasitesini kullanmamızın bize karşılığı, 6 milyar metreküp ilave doğal gaz kullanımı olarak karşımıza çıkıyor. Biz, birincil enerji kaynakları açısından baktığımızda yüzde 70 dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bunu ne kadar azaltabilirsek o oranda fiyatlardan daha az etkilenmiş olacağız.

"VATANDAŞIMIZIN EVİNE 200 LİRA FATURA GELİYORSA, 200 LİRASINI DA BİZ BÜTÇEDEN KARŞILIYORUZ"

Bizim beklentimiz ve temennimiz, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra fiyatların daha makul olması, daha rasyonel bir noktaya gelecek olması. Vatandaşımıza oldukça düşük seviyede yansımakta. Bir vatandaşımızın evine 200 lira fatura geliyorsa 200 lirasını da biz aslında kendi bütçemizden, yani devlet bütçesinden karşılıyoruz."

"KADEMELİ SOSYAL TARİFE GİBİ KONULAR GÜNDEMİMİZDE"

Anka'nın haberine göre CHP'li milletvekillerinin 'Kara Kış Fonu' önerisine ilişkin Bakan Dönmez, "Bizimkinin belki bu anlamda yeni bir ismi yok ama yıllardır kamuda tercih edilen bir yöntem. Bizim de 'kademeli sosyal tarife' gibi konular gündemimizde. Bunlar için hukuki, yani yasal seviyede bazı düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"YÖNETİM VE DENETİMİ DEVLETTE OLACAK"

Dönmez, TEİAŞ ve BOTAŞ özelleştirmelerine ilişkin soruya, "Yönetim ve denetimi devlette olacak şekilde bir özelleştirme programı yapılacağını söyledik, TEİAŞ ile ilgili olarak. Buradaki rakam da en fazla yüzde 5, belki en fazla yüzde 10 olacak. İletim mülkiyeti de denetimi de yönetimi de devlette kalacak, halka arz edilecek. BOTAŞ ile ilgili şu anda kanunda ikiye bölünmesi ile ilgili hüküm var, zaten biz de ikiye böleceğiz" yanıtını verdi.

"YAZ SAATİ UYGULAMASIYLA YAKLAŞIK 4 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANDI"

Yaz saati uygulamasına ilişkin sorulara Dönmez, "İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilgili çalıştığımız bir konu. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf, yaklaşık 6,82 milyar kilowatt saat. Bu tasarrufun parasal karşılığı, tek zamanlı tarifeye göre 3,97 milyar lira. Ayrıca bununla birlikte Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, üye ülkeler 28 Mart 2021'den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletilmiş olup, üye ülkeler bu yönde kararlarını kendileri alacak" karşılığını verdi.

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