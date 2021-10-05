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Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1087950,42Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0629060,38Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1087950,42
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0629060,38
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1053630,36
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,1170440,32
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,1670030,31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0247890,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0104780,37
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1227050,36
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0676420,29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0351140,88
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0332820,54
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1103160,23
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0258120,19
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0696150,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0097481,20
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0340380,10
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0166060,07
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0309310,06
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0301350,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0538280,58
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0489830,57
VEM Altın Katılım EYF0,0559150,57
ZEM Altın Katılım EYF0,0535300,56
HEM Altın Katılım EYF0,0329670,56
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0321970,09
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0854300,08
HEM Para Piyasası EYF0,0280140,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0808630,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0265170,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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