Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108795 0,42 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062906 0,38 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105363 0,36 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,117044 0,32 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,167003 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024789 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010478 0,37 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,122705 0,36 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067642 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035114 0,88 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,033282 0,54 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,110316 0,23 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,025812 0,19 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,069615 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009748 1,20 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,034038 0,10 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016606 0,07 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,030931 0,06 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,030135 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053828 0,58 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048983 0,57 VEM Altın Katılım EYF 0,055915 0,57 ZEM Altın Katılım EYF 0,053530 0,56 HEM Altın Katılım EYF 0,032967 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032197 0,09 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,085430 0,08 HEM Para Piyasası EYF 0,028014 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,080863 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026517 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler