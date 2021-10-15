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'Emekçi Bakkal' törenle açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
'Emekçi Bakkal' törenle açıldı

Döşemealtı Belediyesi tarafından Termessos Döşemealtı Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen 50'ye yakın Kadın Kooperatifi'nin ürünlerinin tüketiciyle buluştuğu "Emekçi Bakkal" törenle açıldı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi tarafından Termessos Döşemealtı Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen 50'ye yakın Kadın Kooperatifi'nin ürünlerinin tüketiciyle buluştuğu "Emekçi Bakkal" törenle açıldı.

Kadınların ürettiği ürünlerin pazarlanması amacıyla kurulan 130 metre karelik ilk Emekçi Bakkal'ın açılış kurdelesini kadınlar ve kooperatif başkanı Engin Murat Özdemir ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç kesti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Emekçi Bakkal'ın açılışından önce başladığı konuşmasında "Döşemealtı'na hizmette 7. yılımızdayız. 7 yılda 100'ün üzerinde proje yaptık, bir çok ödüller aldık. Ama ilk defa açılış yapıyorum. Hayata geçirdiğimiz projelerimizin toplu açılışlarını yapmadan böyle özel bir günde böyle özel bir projede hem de Dünya üreten çiftçi kadınlar gününde böylesine güzel bir projenin açılışını yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum" dedi.

"El emeği ürünlerin pazarlamasını yapmak"

Antalya'nın tüm ilçeleri dahil olmak üzere 25 kadın kooperatifiyle yola çıktıklarını anlatan Başkan Genç, "Üreten kadınlarımızın yaşadığı en büyük zorluk pazarlama olduğunu gördük. Ürettiklerini pazarlayamadıkları için bir çok kadın kooperatifi üretimlerini durdurarak kağıt üzerinde kaldı. Bizim kadınlara vereceğimiz en büyük destek, iş hayatına dahil olmalarını sağlamak ve ev ekonomisine katkı koymalarına yardım etmek için onların ürettikleri el emeği ürünlerinin pazarlamasını yapmak" diye konuştu.

"Antalya'da ilk"

Şuan Türkiye'nin en büyük sorununun Ekonomi olduğunu söyleyen Genç, "Üreten kadınların ev ekonomicisine katkı sağlamaları için 25 kadın kooperatifimizle bir toplantı yaparak bu yolculuğa başladık. Sadece Döşemealtı'nda değil Antalya'daki bütün kadınlar bizim sorumluluğumuz bilinciyle hareket ettik. ve ben o gün buna öncülük edeceğime söz vermiştim. Antalya'da ilki başardık ve ilk bakkalımızı açıyoruz" diye konuştu.

"Gururluyuz"

Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, "Bu yola Antalya'da 25 kadın kooperatifiyle yola çıktık ama, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Tunceli, Ankara, İzmir, Hatay, İzmir gibi yaklaşık 30 ilde kadın kooperatiflerimizin sanayileşmemiş el ürünlerinin pazarlamasını yine bu bakkalımızda yapıyoruz. 50'ye yakın kooperatifimizin ürünleri raflarımızdaki yerini aldı. Çok gururluyuz" dedi. - ANTALYA

'Emekçi Bakkal' törenle açıldı

'Emekçi Bakkal' törenle açıldı

'Emekçi Bakkal' törenle açıldı

'Emekçi Bakkal' törenle açıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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