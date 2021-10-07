ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da ikinci ürün olarak sarımsak ekimi gerçekleştirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da sarımsak yetiştiriciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında başlatılan projede 2021 yılının ilk ekimi bugün gerçekleştirildi. Projede 24 çiftçinin 120 dekar alan üzerinde sarımsak yetiştirmesi hedefleniyor.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Fatmalı köyünde başlatılan 24 çiftçiye 120 dekar alan üzerinde ekimi yapılacak olan Sarımsak Yetiştiriciliğinin Gelişmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi bugün başlatıldı. Yüzde 75 hibe destekli, yüzde 25 çiftçi katkısıyla birlikte 420 bin liralık proje hayata geçirildi. Projenin açılışına Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Yılmaz Bal, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğlu, proje koordinatörü Hülya İpek ve vatandaşlar katıldı. Projede her çiftçinin 5 dekar alan üzerinde sarımsak yetiştirmesi hedefleniyor.

Bir yeniliği Elazığlı çiftçilerle sunduklarını belirten Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, "Geçen sene ilimizde demasyasyon çalışmaları yürüttüğümüz ve gerçekten çok başarılı sonuçlar elde etiğimiz sarımsak yetiştiriciliğiyle alakalı Tarım ve Orman Bakanlığımız bitkisel üretimi gerçekleştirme projeleri çerçevecinde bir proje yaparak, 120 dekar alanda 24 çiftçiye sarımsak ekimi gerçekleştiriyoruz. Yüzde 75 hibe destekli, çiftçi katkısıyla birlikte 420 bin liralık bu projeyi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında almış olduğumuz, sarımsak ekim makinesi, çapa makinesi ve hasat yapacak olan hasat makinesini bu proje kapsamında ilimize kazandırdık. İnşallah kalan süreçte çiftçilerimiz bunu kullanacaklar. Özelikle bu pandemi sürecinde tarımsal üretimin gıda arzının ne kadar önemli olduğunu sadece ülkemiz değil, bütün dünyada herkes net bir şekilde anlamış oldu. Bu tarımsal üretim içerinde özelikle şifa kaynağı olan ve antioksidan gibi özelikleri bulunan ürünlerin tıbbı ve aromatik bitkilerin daha da öne çıktığını hepimiz gördük" dedi.

Elazığ'da sarımsak üretmenin önemini belirten proje koordinatörü Hülya İpek, "İlimizde yerelde sarımsak yetiştirilmekle birlikte, yaptığımız denemelerde ve demasyasyonlarda gördük ki Elazığ sarımsak yetiştiriciliği çok önemli yerde. Burada toprak ve iklim şartları sarımsak yetiştiriciliğine çok müsait. Amacımız ihracata yönelik ürünler yetiştirmek. Ayrıca da Elazığ endüstri anlamında da sarımsakla kalkındırmak bu projede, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 24 çiftçimize 5 dekar alanda yüzde 75'ini biz hibe ediyoruz. Yüzde 25'ini ise çiftçi kendisi ödemektedir. Seneye başka bir proje daha yaptık. İnşallah çiftçi sayımızı yükselterek ilimizi endüstri olarak kalkındıracağız" diye konuştu.

Ekimi yapılan sarımsakların hasadının haziran ayının sonunda gerçekleştirileceği öğrenildi.