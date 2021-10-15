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DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Osmaniye'deki yatırımları inceledi

AA / Menderes Özat - Haberler | Ekonomi
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Osmaniye'deki yatırımları inceledi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapımı süren Savrun Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

OSMANİYE (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapımı süren Savrun Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

Yıldız, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ve Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ile inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

Ön yüz beton kaplı kaya dolgu tipinde inşası yapılan barajın ve kaya ocağının ulaşım yollarında çalışmaların devam ettiğini aktaran Yıldız, sanat yapılarının imalatının da sürdüğünü belirtti.

318 metre uzunluğundaki derivasyon tünelinde destekleme çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Yıldız, "Derivasyon tünelinin betonu için kalıp ve iskele malzemeleri sahaya indirilmiştir. Derivasyon tüneli giriş portal kazıları, giriş portal şev desteklemeleri ve dolu savak sol sahil şev destekleme çalışmaları devam etmektedir. 143 bin 530 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan Savrun Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 73 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Durmuşoğlu da barajın tamamlanmasıyla bölgeye can suyu olacağını ifade ederek, sulanabilir arazilerin genişlemesiyle ürün çeşitliliğinin de artacağını ve sulama maliyetinin azalacağını kaydetti.

AA / Menderes Özat - Ekonomi Haberleri
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Haber: DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Osmaniye'deki yatırımları inceledi - Haberler Ekonomi
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