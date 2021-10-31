Dev siteler mafyavari illegal grupların rant kapısı oldu! Milyonlarca liranın nereye gittiği bilinmiyor

Binlerce kişinin yaşadığı dev sitelerin yönetimleri illegal grupların rant kapısı hâline geldi. Aylık 50 milyon lirayı bulan aidat bedellerinin toplandığı bazı sitelerde 'mafyavari' gruplaşmalar, kat maliklerini çileden çıkarıyor. Hukuka aykırı ceza kesim işlemleri, aidat dışında çıkarılan ek hizmet bedelleri, yolsuzluk ve darba kadar giden durumlar, kat maliklerinin soluğu mahkemelerde almasına sebep oluyor. Ancak davaların uzaması, çözümsüzlüğü de beraberinde getiriyor.

PARALARIN NERELERE HARCANDIĞI BİLİNMİYOR

Profesyonel site yönetim şirketleri adı altında yapılanan bazı gruplar, yönetimi ele aldıktan sonra kendi kararlarını uygulamaya başlıyor. Toplanan milyonlarca liranın nerelere harcandığı kat maliklerine bildirilmiyor. Yılda bir defa yapılan genel kurullarda ise şişirilmiş ödemeler vatandaşlara sunuluyor. Bazı sitelerde ise faturalar ödenmediği için elektrik ve su kesintileri yaşanıyor.

"GÜVENLİKLER DARBETTİ"

İstanbul Beylikdüzü'nde 2 bin konutluk bir sitede yaşanan olaylar durumu özetlemeye yetiyor. Site sakini gazetemize yaptığı açıklamada "3 yıl önce site yönetimimizi bu işi profesyonel yapan bir şirkete verdik. İlk toplantımız gayet iyi geçti ve istediğimiz hizmeti alacağımızı düşündük. Yönetim seçimi sonrası kâbus başladı. Yönetim şartnamesinde kat maliklerinden elektrik, su, temizlik, çevre ve peyzaj gibi ödemeler talep edilmesi gerekirken, ortak alan harcaması adı altında birçok fatura almaya başladık. Yapılan çalışmaların detayı olmadan, bizden yüksek ücretler talep edildi. Ödemediğimiz takdirde icra başlatılacağı tehdidi ile karşılaştık. Duruma itiraz eden bazı komşularımız güvenlikler tarafından darbedildi. Davalarımız sürüyor ancak mahkeme süreci uzadığı için, kendi sitemizde köle hayatı yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

"POSTA KUTUMA BIRAKILMIŞ BİR KURŞUN BULDUM"

Esenyurt'ta 1.500 konutluk bir projede yaşayan kat maliki ise yöneticilerden korktuklarını ve hayati tehlikeleri bulunduklarını belirtti. Aynı evde 2 yıldır kiracı olarak yaşadığını ifade eden kişi "Yakın zamanda maske takmadan siteye girdiğim için bana ceza kesildi. Bu cezayı ancak kaymakamlıklar kesebilir. İtiraz ettiğim ve yönetim ile görüşmek istedim ama ne mümkün! Bir başka komşumuza da 'Yanlış park' adı altında ceza kesilmiş. Türkiye gazetesinin haberine göre trafik polisinin yapması gereken işlemi bir yönetim yapıyor. Konuyu mahkemeye taşıdık ve bir gün posta kutuma bırakılmış bir kurşun buldum. Zaten sürekli lüks araba ve korumalarla gezen karanlık insanlar görüyoruz. Bizim sitemizden aylık 10 milyon TL'ye yakın aidat toplanıyor. Kesilen ekstra cezalar da cabası. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Suat Sandalcı, büyük sitelerin artık ciddi bir rant kapısı olduğunu belirterek şunları kaydetti: İnsanlar kendi mesleklerini bırakıp, bu sektöre giriyorlar. Tamamen bilgisiz ve eğitimsiz olarak yöneticilik yapıyorlar. Bazı illegal gruplar, kendileri için gelir kapısı olarak gördükleri site yönetimlerine âdeta çöküyorlar. Yakın zamanda İstanbul Esenyurt'ta yer alan bazı siteler denetlendi. Yönetimler maalesef bilgisiz, eğitimsiz kişi ve kurulların elinde. Cezai işlemler uygulandı. 13 site yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile yaptığımız görüşmede 'mafyatik' hâle dönüşen site yönetimlerinin de mercek altına alınacağı gündeme geldi. Hatta ilerleyen günlerde bu çarpıklık Türkiye genelinde operasyonlara konu olabilir.

FEDERASYON KURULDU

Sandalcı, site ve apartmanlarda yaşanan sorunlara karşı 25 derneğin bir araya gelerek federasyon kuracağını belirterek "2 bin dairelik konutta 5-6 bin kat malikinin, çocukların ve insanların yaşadığı bir toplulukta bu çeteler cirit atabiliyor. Dolayısıyla usulsüz yönetim tarzı, kat mülkiyeti dışında uygulanan fonksiyonlar, giderlerin gelişigüzel başkalarına peşkeş çekme yoluyla ciddi bütçeleri sıkıntıya sokuyor. Kat maliklerini borçlandırma hareketleri, dolayısıyla site görevlilerinin, güvenlik personellerinin izinsiz çalıştırılması gibi birçok usulsüz davranışlar, bizleri ülkemizde tesis yöneticilerinin bir karneye standart oluşturmaya itti. Bu kapsamda 25 site derneği bir araya gelerek Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonunu kurduk. Türkiye'deki bu alanda çalışan tüm dernek yöneticilerinin katılacağı ve görüş alışverişi yapılacağı bir yapı oluşturuldu" dedi.

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