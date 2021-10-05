Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'nde alışveriş arabalarını 1000 TL'ye doldurdu

Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyatlarla ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Kısıklı'daki evinin yakınında açılan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasına giderek alışveriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Canan Aybüke de eşlik etti.

ALIŞVERİŞ İÇİN 1000 TL ÖDEDİ

Markette yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan'ın kurutulmuş meyveler, mantı, gevrek, kuruyemiş, şalgam, meyve suları, çikolata, bisküvi, kurabiye, gofret ve cips aldığı görüldü. 1002 lira 47 kuruş tutan alışverişin ödemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan cüzdanından çıkardığı nakit para ile ödedi.

"FİYATLAR NOKTASINDA GAYET UYGUN"

Market çıkışında açıklama yapan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer" ifadelerini kullandı.

BU MARKETLERİN SAYISI ARTIRILACAK

Açıklamasının devamında Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bu marketlerin çoğaltılması talimatının verildiğini belirten Erdoğan, "Tabii süratle 500 metrekareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız" dedi.

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