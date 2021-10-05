Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'nde alışveriş arabalarını 1000 TL'ye doldurdu - Haberler Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'nde alışveriş arabalarını 1000 TL'ye doldurdu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Hafta sonu Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gevrek, kuru meyve, bisküvi, gofret ve meyve suyu gibi ürünlerle doldurduğu iki alışveriş arabası için kasada 1002 lira 47 kuruş ödedi.

Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyatlarla ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Kısıklı'daki evinin yakınında açılan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasına giderek alışveriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Canan Aybüke de eşlik etti.

Markette yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan'ın kurutulmuş meyveler, mantı, gevrek, kuruyemiş, şalgam, meyve suları, çikolata, bisküvi, kurabiye, gofret ve cips aldığı görüldü. 1002 lira 47 kuruş tutan alışverişin ödemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan cüzdanından çıkardığı nakit para ile ödedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'nde alışveriş arabalarını 1000 TL'ye doldurdu

Market çıkışında açıklama yapan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'nde alışveriş arabalarını 1000 TL'ye doldurdu

Açıklamasının devamında Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bu marketlerin çoğaltılması talimatının verildiğini belirten Erdoğan, "Tabii süratle 500 metrekareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'nde alışveriş arabalarını 1000 TL'ye doldurdu
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'nde alışveriş arabalarını 1000 TL'ye doldurdu - Haberler Ekonomi
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