Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını geliştirdi! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı idare edecek - Haberler Ekonomi
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Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını geliştirdi! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı idare edecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Çin'de dünyanın ilk çift koltuklu 5. nesil savaş uçağı geliştirildi. The Military Watch isimli dergi J-20 jetinin çift koltuklu modifikasyonunun görüntülerini servis ederken, şu ana kadar yalnızca bir tane üretilen uçakta bulunacak ikinci pilotun elektronik ekipmanı ve silahı idare edeceği aktarıldı.

The Military Watch dergisinin yayınladığı iki karede, gizlilik dolayısıyla, üzerinde Çin Hava Kuvvetleri renklerinin olmadığı J-20 jeti görülüyor.

Çin dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını geliştirdi! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı idare edecek

İKİ PİLOT SIĞABİLİYOR

Şu ana kadar sadece bir tane üretilen uçak (bilindiği kadarıyla), iki pilotun sığabildiği büyütülmüş kabine sahip. Haber de, uçağın yer testi aşamasında bulunduğu ifade edildi.

Çin dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını geliştirdi! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı idare edecek

İKİNCİ PİLOT SİLAHI İDARE EDECEK

Çift koltuklu savaş uçağının, J-20'nin taarruz ve elektronik harp versiyonlarını geliştirme fırsatını vereceği belirtilen haber de, ikinci pilotun elektronik ekipmanı ve silahı idare edeceği aktarıldı. Bu aracın ayrıca, 5'inci nesil savaş uçağı eğitimini de hızlandıracağı kaydedildi.

Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını geliştirdi! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı idare edecek
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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