Çiçekçiler, tasarım yarışmasında hünerlerini sergiledi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası iş birliğiyle düzenlenen tasarım yarışmasında, çiçekçiler hünerlerini gösterdi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, NATA VEGA Alışveriş Merkezi'nden gerçekleştirilen yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada, çiçekçilerin müşterilerine bir "sanat eseri" sunduğuna dikkati çekti.

Kadın istihdamına en çok fayda sağlayan mesleklerden birisinin çiçekçilik olduğuna işaret eden Baran, sektörün ekonomik olarak ülkeye çok ciddi katkılar sağlayabilecek potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

Baran, çiçekçilik sektörüne standart getirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu sayede mesleğin daha da değerli hala geleceğini ifade etti.

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen de çiçeğin sevginin sembolü olduğuna belirterek, "Bu sevginin yayılması için böyle bir yarışma düzenledik." dedi.

Yarışmada Gambiya Büyükelçisinin eşi Sally Manneh, Güney Kore Büyükelçisinin eşi Hwa Kyung Sah, Kongo Büyükelçisinin eşi Pauline Mulumba, Kazakistan Büyükelçisinin eşi, Gulbanu Syrgabayeva, Azerbaycan Büyükelçisinin eşi Gunel Mammadova ve Ekvator Ginesi Büyükelçisi Danışmanı Gamze Özeren Abdou jüri olarak yer aldı.

Beş kategoride düzenlenen yarışmalarının sonunda 10 çiçekçi arasından Zekai Arapoğlu birinci, İlyas Erdoğmuş ikinci, Kaan Karahan üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara plaket takdim edildi.

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