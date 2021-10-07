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Burhaniye'de zeytinci yağmur bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Burhaniye'de zeytinci yağmur bekliyor

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadına hazırlanan çiftçiler yağmur bekliyor.

BALIKESİR (İHA) - Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadına hazırlanan çiftçiler yağmur bekliyor.

Burhaniye'de zeytin hasadı için hazırlıklar devam ederken, üreticiler yağmur duasına çıkmaya başladı. Geçen ay camilerde yağmur duası yapılırken, bugünlerde düşecek yağmurun zeytinde kaliteyi artıracağı kaydedildi. Kıraç yerlerdeki zeytinlerin kurumaya yüz tuttuğunu anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, "Yöremize yaz boyu hiç yağmur düşmedi. Vatandaşlar yeşil zeytin hasadına başlamak için yağmur yağmasını bekliyor. Yağmuru dört gözle bekliyoruz. Yağmurun düşmesiyle birlikte hasat başlayacak. Bu sene zeytin yağında en az 35 lira fiyat bekliyoruz. Aksi halde üretici para kazanamaz. Çünkü maliyetler çok arttı. Geçen yıl 120 lira olan sırıkçı yevmiyesi 150 liraya, 80 lira olan toplayıcı yevmiyesi de 100 liraya çıktı. Onun için Tariş'den iyi bir fiyat bekliyoruz. Yöremizde ilk sıkılan zeytinlerden kaliteli yağlar çıkmaya başladı. Bugünlerde yağmur düşerse verim ve kalite artacak" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de zeytinci yağmur bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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