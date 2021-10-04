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Böyle şans görülmedi! Eşiyle birlikte parka dolaşmaya giden kadın, 4.38 karatlık elmas buldu

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ABD'nin Arkansas eyaletinde bir kadın eşiyle birlikte gittiği bir parkta 4.38 karatlık bir elmas buldu. Elmasa henüz paha biçilemezken, bu büyüklükte bir elmasın oldukça yüksek bir fiyata alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.

California'nın Granite Bay bölgesinde yaşayan ve eşiyle birlikte Arkansas'ta bulunan Elmas Krateri Eyalet Parkı'na giden Noreen Wredberg isimli kadın parkta dolaşırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. 23 Eylül'de yaşanan olayda eyalet parkına adım attıktan tam bir saat sonra yerde dikkatini çeken bir taş gördü. Yaşadıklarını "O zaman elmas olduğunu bilmiyordum. Çok temiz ve parlak görünüyordu. Ben de bakmak için elime aldım." diyerek anlatan Noreen Wredberg, taşı parkta bulunan merkeze götürdü ve buradaki görevlilerden bulduğu taşın bir elmas olduğunu öğrendi.

Taşı mikroskop altında gördüğünde şeklinin ve renginin güzelliğine inanamadığını söyleyen kadının bulduğu elmasın 4.38 karat büyüklüğünde, armut şeklinde ve limonata renginde olduğu açıklandı. Park yetkilileri kadının elması şiddetli yağış olan bir günün sonrasında bulduğunu, bunun da yerde kıymetli taşlar aramak için en uygun zaman olduğunu çünkü yağmurun taşları saran kirli toprağı yıkadığını ve böylece taşların temiz bir şekilde toprakta parladığını aktardı.

Böyle şans görülmedi! Eşiyle birlikte parka dolaşmaya giden kadın, 4.38 karatlık elmas buldu

Hürriyet'te yer alan habere göre, Wredberg'in bulduğu elmas geçen seneden beri parkta bulunan en büyük elmas olarak kayıtlara geçti. Elmasa eşinin kedisinin adı olan 'Lucy' ismini veren kadın bulduğu bu kıymetli taşla ne yapacağını henüz bilmediğini söyledi. Park yetkilileri henüz değer biçilmediğini söylese de bu büyüklükte bir elmasın oldukça yüksek bir fiyata alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.

Böyle şans görülmedi! Eşiyle birlikte parka dolaşmaya giden kadın, 4.38 karatlık elmas buldu

Arkansas'ta bulunan Elmas Krateri Eyalet Parkı, ülkede değerli taş bulanların, buldukları taşları almalarına izin verilen tek yer. Park yetkilileri, 1906'dan beri 75 bini aşkın elmas ortaya çıkarıldığını ve bunlardan en az 33 bininin ziyaretçiler tarafından bulunduğunu aktarıyor. Genellikle beyaz, kahverengi ve sarı renkte elmasların bulunduğu parkın tarihindeki en büyük keşif 1924'te bulunan 40.23 karatlık elmas.

Böyle şans görülmedi! Eşiyle birlikte parka dolaşmaya giden kadın, 4.38 karatlık elmas buldu
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Haber: Böyle şans görülmedi! Eşiyle birlikte parka dolaşmaya giden kadın, 4.38 karatlık elmas buldu - Haberler Ekonomi
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