Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de 130 ticari taksi plakası için ihaleye çıktı - Haberler
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de 130 ticari taksi plakası için ihaleye çıktı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de 130 ticari taksi plakası için ihaleye çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde taksi taşımacılığını kayıt altına almak, korsan taşımacılığı önlemek, taksi hizmetlerini bir düzen içerisinde sürdürmek ve gerekli denetimleri sağlamak amacıyla ticari taksi plakasını 29 yıllığına ihale edecek.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde taksi taşımacılığını kayıt altına almak, korsan taşımacılığı önlemek, taksi hizmetlerini bir düzen içerisinde sürdürmek ve gerekli denetimleri sağlamak amacıyla ticari taksi plakasını 29 yıllığına ihale edecek.

Belediye 25, İstasyon Caddesi 25, Fatih mahallesi 10, Darlı yolu 10, Hastane 15, TOKİ 15, Sanayi 15 ile Siteler ve Üniversite'de 15 araç için olmak üzere 8 noktada kurulacak duraklarda 130 araç plakası ihale edilecek.

İhale tarihinden itibaren geriye dönük kesintisiz 5 yıl ve halen Bismil'de ikamet etme şartının arandığı ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

Her bir ticari plakanın muhammen bedeli KDV hariç 100 bin lira olarak belirlenen ihaleye gerçek kişiler katılabilecek. Her bir plakaya herkesin müracaat edilebileceği ihalede, sözleşme imzalamaya hak kazanan kişi diğer plakalar için teklif veremeyecek.

İhaleyi kazanan kişiler, bedelin yarısını peşin diğer yarısını da bir yıl süre içerisinde 2 taksitte ödeyebilecek. Ayrıca bedelin tümünü tek seferde yapmak isteyenler için yüzde 10 indirim uygulanacak.

Ödeme şartlarını yerine getiren kişilerin en geç 3 ay içerisinde istenilen özellikte aracı alarak faaliyete başlaması gerekiyor.

11-12 Ekim'de Ali Emiri Kültür Merkezi'nde her bir plaka için ayrı ayrı olmak üzere Belediye Encümenince yapılacak ihaleler, belirlenen günlerde bitmemesi halinde sonraki günlerde devam edecek.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de 130 ticari taksi plakası için ihaleye çıktı - Haberler
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