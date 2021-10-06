Bilecikli köylüler 6 yıldır 'Chandler' cinsi cevizden para kazanıyor - Haberler Ekonomi
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Bilecikli köylüler 6 yıldır "Chandler" cinsi cevizden para kazanıyor

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Ekonomi
Bilecikli köylüler 6 yıldır

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyündeki bahçelerde yetiştirdikleri cevizleri toplayan üreticiler, ürünlerini alıcılarla buluşturuyor.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyündeki bahçelerde yetiştirdikleri cevizleri toplayan üreticiler, ürünlerini alıcılarla buluşturuyor.

"Chandler" cinsi cevizin üreticileri, 1000 metre rakımlı köyün verimli topraklarındaki bahçelerine sabah erken saatlerde gidiyor.

Ağaçların altına örtü seren köylüler, dalları traktör aracılığıyla silkeleyip yere düşmesini sağladıkları cevizleri temizleyerek çuvallara dolduruyor.

Ürünü traktörlere yükleyen çiftçiler, haftanın bazı günlerinde köye gelen tırın kasasındaki kantarda tarttırdıkları cevizleri alıcılara teslim ediyor. Kilogramı 6-7 liradan alınan cevizler, kamyon ve tırlarla depolara taşınıyor.

Çiftçilerin kantarın önünde traktörleriyle dizilmesi sırasında bazen uzun kuyruklar oluşuyor.

Ceviz kurutma tesisi ihtiyacı

Büyükbelen Muhtarı Sefer Güven, AA muhabirine, köyde yaklaşık 6 yıldır ceviz üretiminin devam ettiğini söyledi.

Sezonda 1000 ton civarında ceviz üretildiğini belirten Güven, "Sakarya'da, Bursa'da bulunan soğuk hava depolarına gönderiyoruz. Köyümüz çalışkan bir köydür. Ceviz konusunda ilerledik." dedi.

Güven, köyde cevizin ardından ağırlıklı olarak kiraz ve vişne üretildiği bilgisini verdi.

Tartı ve teslimat sırasında araç kuyruğu oluşmasına değinen Güven, "Alıcı bazen zamanında gelemiyor. Biraz geç geldiği için üreticiler ön sıraları alıp bir an evvel cevizi teslim etmek için kuyruğa giriyor. Cevize talep var. Şu anda günde 2 tır, 1 kamyon sarılıyor. Günlük yaklaşık 80 ton ceviz pazarlıyoruz." diye konuştu.

Güven, ceviz kurutma tesisine ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

"Bu işi herkes yapabilir"

Üreticilerden Fahri Yıldırıcı da "Chandler" cinsi cevizin dayanıklı olduğunu vurguladı.

Köydeki hava akımının ağaçlardaki cevizin içinin dolmasını sağladığını, bu durumun ürünün kalitesini artırdığını dile getiren Yıldırıcı, şunları kaydetti:

"Bu bölgede verim çok güzel. Saat 09.00 sularında bahçeye geliyoruz, 18.00 gibi mesaiyi bitiriyoruz. Ceviz toplamayı bilmeyen olmaz. Bu işi herkes yapabilir. Ağaçların altına örtü serdik. Ağacı traktöre bağlayıp silkeleyerek daldaki cevizleri yere düşürdük. Kadınlar cevizleri topladı."

Traktörüyle kuyrukta bekleyen köylülerden Mustafa Ulusoy ise verim ve fiyatların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Satışın sırayla yapılmasının karışıklığı önlediğini aktaran Ulusoy, "Sırası gelen cevizini satıp parasını alır ve gider. Her sene böyle oluyor." ifadesini kullandı.

Bilecikli köylüler 6 yıldır Chandler cinsi cevizden para kazanıyor

Bilecikli köylüler 6 yıldır Chandler cinsi cevizden para kazanıyor

Bilecikli köylüler 6 yıldır Chandler cinsi cevizden para kazanıyor

Bilecikli köylüler 6 yıldır Chandler cinsi cevizden para kazanıyor

AA / Yavuz Emrah Sever - Ekonomi Haberleri
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Haber: Bilecikli köylüler 6 yıldır 'Chandler' cinsi cevizden para kazanıyor - Haberler Ekonomi
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