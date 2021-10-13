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Bakan Varank, Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Zavqizoda ile görüştü Açıklaması

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Bakan Varank, Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Zavqizoda ile görüştü Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticaret hacminin 1 milyar Dolar seviyesine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Varank, Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı dolayısıyla geldiği Tacikistan'da, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Zavqiamin Zavqizoda ile görüştü.

Kovid-19 salgınının küresel ve bölgesel ticareti derinden etkilediğini belirten Varank, bu dönemi atlatabilmenin yolunun bölgesel ittifakları geliştirmekten geçtiğini ifade etti.

Geçen yıl ticaret hacminin yüzde 17 artmasına rağmen 323 milyon doların iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çekmemiz lazım. Elektrik-elektronik, tıbbi cihaz, gıda, kimya, otomotiv, metal sanayi, tekstil, hazır giyim ve makine sektörlerinde geliştireceğimiz iş birlikleriyle bu rakamı kolay bir şekilde yakalayabiliriz. Aramızdaki ticari ilişkileri daha ileriye götürebilmek için Bakanlık olarak elimizden geleni yapmaya hazırız."

Karşılıklı yatırımların artırılması hususunda iki ülkeye önemli görevler düştüğünün altını çizen Varank, "Türk yatırımcıları Tacikistan'da yatırım yapmaya teşvik edebilmemiz için burada gerekli ekosistemin oluşması gerekiyor." dedi.

Bakan Varank ayrıca, iş insanlarından gelen vize kolaylığı ve uçak seferlerinin artırılmasına yönelik talepleri aktardı.

Türkiye'nin son yıllarda ciddi bir kalkınma atılımı gerçekleştirdiğine işaret eden Varank, bu yolda elde edilen tecrübeyi Tacikistan ile paylaşmaya hazır olduklarını bildirdi.

"Elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Bakan Zavqizoda da Tacikistan ve Türkiye'nin ilişkilerinin gelişmesinden memnun olduklarını belirtti.

Kovid-19 salgını sürecinden birçok ülkenin ekonomik zarar gördüğünü anlatan Zavqizoda, buna rağmen Türkiye ile Tacikistan'ın geçen yıl ticaret hacminde artış olduğuna dikkati çekti.

Zavqizoda, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması noktasında önerilerinden bahsetti.

Tacikistan'ın pamuk ham maddesinin bolluğu, elektrik fiyatlarının ucuz olması ve genç iş gücünün bulunması gibi avantajlarını aktaran Zavqizoda, özellikle deri ürünleri işlenerek ayakkabı imalatı ve temizlik malzemeleri üretilmesi gibi konularda iş birliği yapılabileceğini dile getirdi.

Bakan Zavqizoda, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerine vurgu yaparak, Tacikistan'a Türkiye'den doğrudan yatırımların artmasını önemsediklerinin altını çizdi.

Görüşmeye, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan da katıldı.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
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