Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de savunma sanayisi alanında yatırım açısından büyük imkanlar bulunduğunu belirterek, "Yerli ya da yabancı ayırmıyoruz. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen herkesi ülkemize davet ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesince düzenlenen "3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - MRBS" Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'yla zirve kapsamındaki fuarı ziyaret etti.

Varank, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirilen fuarın sınır güvenliği alanında çalışan firmaları buluşturmak üzere kurgulandığını ifade ederek, savunma sanayisinde faaliyet gösteren bütün firmaların fuara ilgi duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin son dönemde savunma sanayisi teknolojileri anlamında büyük başarılar yakaladığına dikkati çeken Varank, yurt dışından milli ürünlere ilginin oldukça arttığını dile getirdi.

Sektörün birbirini tanıması ve yatırım yapmak isteyen firmaların buluşmaları anlamında bu tip fuarların önemini vurgulayan Varank, fuarın Ankara'da düzenleniyor olmasını da önemsediğini bildirdi.

"Türkiye'de yatırım yapmak isteyen herkesi ülkemize davet ediyoruz"

Bakan Varank, ziyaret ettiği firmaların çoğunun fabrikalarını da gezdiğini, firmaların günden güne gelişmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Sektörün ne kadar hızlı ve dinamik olduğunu fuarda görebildiklerini anlatan Varank, "Savunma sanayisi alanlarında Türkiye'de yatırım açısından büyük imkanlar var. Yerli ya da yabancı ayırmıyoruz. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen herkesi ülkemize davet ediyoruz." diye konuştu.

Ürünler hakkında bilgi aldı

Bakan Varank, fuar kapsamında kurulan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan, Meteksan, Havelsan'ın stantlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Varank, tarım sektöründe kullanılacak yerli dronu geliştiren CRN Aerospace, Çengaver ve Çağatay insansız hava araçlarını geliştiren Uavera ve Coşkunöz Savunma ve Havacılık Şirketinin stantlarını da ziyaret etti, ürünleri inceledi.

Huğlu Av Tüfekleri standına da uğrayan Varank, firmaya ihracatını artırması ve yurt dışında montaj atölyeleri kurması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Varank, Koç Bilgi ve Savunma Sistemleri, Milsoft gibi yazılım firmalarının yetkililerinden ürünleri hakkında bilgi aldı.

Turaç Hafif Silah Mühimmatları Şirketinin standını ziyareti sırasında daha önce firmanın fabrikasını da gezdiklerini hatırlatan Varank, buradaki ürünlerle atış yarışmasına katıldığını anımsattı.

Varank, Çankırı-Şabanözü'nde "patlayıcı madde ihtisas organize sanayi bölgesi"nin kurulumunu başlattıklarını belirtti.

Savunma sanayisine gıda tedariki yapan Yayla Gıda standını da ziyaret eden Varank, 15 bin Hacettepe Üniversitesi öğrencisinin bir öğünlük yemeklerinin karşılanması için firmadan söz aldı.