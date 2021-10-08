"Nijerya ile hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayı içerisinde Nijerya'ya resmi bir ziyaret planladığını belirterek, "Ziyaret kapsamında hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz" dedi.

Türkiye-Nijerya 5. Dönem KEK Toplantısı, Bakanlık binasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Nijerya Dışişleri Devlet Bakanı Zubariu Dada eş başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Bakan Dönmez, verimli geçen toplantılarda iki ülke arasındaki dayanışmanın ve iş birliğinin önemini vurguladıklarını belirterek, "Mevcut ticari ve ekonomik ilişkiler, yatırım imkanlarını gözden geçirme fırsatı bulduk. İkili ticaretin geliştirilmesi, yatırım ortamı iyileştirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

Bakan Dönmez, toplantıda başta enerji ve madencilik olmak üzere sanayi ve teknoloji, tarım, ulaştırma, sağlık, eğitim, kültür ve turizm, gençlik ve spor alanlarında iş birliği imkanlarını ele aldıklarını dile getirdi.

"NİJERYA, SAHRA ALTI AFRİKA'DA TİCARET PARTNERİMİZ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Dönmez, Türkiye ile Nijerya arasında ticaret hacminin 2020 yılında 2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Petrol ve doğalgaz tedarikçisi ülkeler arasında yer alan Nijerya, Sahra Altı Afrika'da ticaret partnerimiz olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Nijerya'nın Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olduğunu hatırlatan Bakan Dönmez, "Nijerya petrol şirketi ile Türkiye milli petrol şirketi bundan sonra gerek Nijerya'da, gerek Türkiye'de, gerekse üçüncü ülkelerde yatırım ve iş fırsatlarını birlikte değerlendirecek" diye konuştu.

Türkiye'deki büyük müteahhitlik firmalarının Nijerya'da da önemli projelere imza attıklarını aktaran Bakan Dönmez, "Yaklaşık 60 kadar proje üstlenildi. Bu projelerin tutarı da 2 milyar dolar civarındadır" değerlendirmesini yaptı.

Ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya'ya resmi bir ziyaret planlandığı bilgisini veren Bakan Dönmez, "Ziyaret kapsamında hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz" dedi.

Nijerya Ticaret, Sanayi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Mariam Katagum Yalwaji'nin de yer aldığı toplantı, Nijerya Dışişleri Bakanı Dada'nın Nijerya ve Türkiye'nin ikili ticareti üzerine yaptığı konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. Bakan Dönmez, toplantı başlamadan önce Dada'ya bakanlıkta bulunan Türkiye'nin en büyük Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'nin olduğu tabloyu gösterdi.

(Mustafa Cenik - Yunus Özkan/İHA)

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