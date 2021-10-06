Atıl araziyi üretim üssüne çevirdiler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atıl araziyi üretim üssüne çevirdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Atıl araziyi üretim üssüne çevirdiler

Yalova'da faaliyet gösteren süs bitkisi üreticisi firmaları, uzun yıllardır atıl şekilde duran TİGEM arazisini kiralayarak Türkiye'nin en büyük üretim bölgelerinden biri haline geldi.

YALOVA (İHA) - Yalova'da faaliyet gösteren süs bitkisi üreticisi firmaları, uzun yıllardır atıl şekilde duran TİGEM arazisini kiralayarak Türkiye'nin en büyük üretim bölgelerinden biri haline geldi.

Yalova'da 42 süs bitkisi üreticisinin ortak olarak kurduğu Garden A.Ş, kiraladığı TİGEM arazisinde hem iç, hem dış piyasaya önemli ölçüde ürün arzı gerçekleştiriyor. Garden A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Yalçın, Yalova'daki çiçekçiliğin yarım aşırı aşan bir tarihi olduğuna vurgu yaptı. Yalçın, 9 yıl önce kurulan Garden A.Ş'nin kümelenme modeli olarak Türkiye'deki ender yapılardan birisi olduğuna dikkati çekti. TİGEM'e giderek üreticilerin projelerinin sunduğunu ve TİGEM'in projeye inandığını ifade eden Yalçın, bin 541 dönümlük araziyi kiraladıklarını kaydetti. Şu anda 38 üretici firmanın bulunduğu bölgenin önemli bir üretim üssü olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Farklı farklı çeşitlerde ve standartlarda ürünler çıkartıp önce ülkemize, sonra tüm dünya ürünlerimiz satıyoruz. . Kendim de en az 350 çeşit çalı ile uğraşıyorum. Mevsimlik işçilerimiz var. Orkide tesisimizi kuruldu. Eskiden bu ürünlerin büyük kısmı ithal geliyordu. Şimdi artık ithalatın önünü kestik, kısmen işimizi ihracata çevirdik. Hem istihdama, hem de ülke ekonomimize çok ciddi anlamda katkımız var. Doğrudan bine yakın, dolaylı yoldan, yani etrafımızdaki köylerimizden de bize üretim yapan var. 2-3 bin kişi buradan ekmek yiyor. Tedarikçilerimiz ile beraber belki 5-10 bin kişiyi bulur."

TİGEM'e 2012 yılında 36 milyon TL yatırım ve 500 kişi istihdam taahhüdü verdiklerini ifade eden Yalçın, bugüne kadar 800 milyon TL yatırımın yapıldığını söyledi. İç ve ticaret hacminin 100 milyon TL civarında olduğunu aktaran Yalçın, "Her geçen gün ihracat rakamlarımız yükseliyor. Bir önceki seneye göre yüzde yüz artış var. Pandemiden dolayı İtalya'da üretim zinciri koptu. Türkiye o anlamda çok avantajlı. Ciddi stoklarımız var. Bütün dünyadan da buraya ürün almak için misafirlerimiz, müşterilerimiz geliyor. Yakın zamanda daha iyiye doğruda götüreceğiz. Yeni alanlarımızı da açıyoruz" diye konuştu. - YALOVA

Atıl araziyi üretim üssüne çevirdiler

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı

Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı

 Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle ticari kayba uğrayanlar dava açabilecek

Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle ticari kayba uğrayanlar dava açabilecek

 Amasyalı üreticiler dertli: Dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasyalı üreticiler dertli: Dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ali Koç Stefan Kuntz Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Atıl araziyi üretim üssüne çevirdiler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:08:25. #1.11#