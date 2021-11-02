Asgari ücret ne kadar olacak? 2022'de asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca çalışan bu yılki asgari ücret görüşmelerini heyecanla bekliyor. Asgari ücret zammında enflasyon belirleyici olacak. Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 16 olması bekleniyor. Bu rakama göre iki zam senaryosu masada. İlk senaryoda 2022 yılında net asgari ücretin 3 bin 447 lira, ikinci senaryoda ise 3 bin 531 lira olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ARALIK AYINDA NETLEŞECEK

Türkiye'deki 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen 2022 asgari ücret zammı asgari ücret çalışmaları kasım ayında başlayacak ve aralık ayında belirlenecek. Vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini, işsizlik parasını belirleyen ve 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığına başlanacak. Komisyonda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 5'er üye ile temsil edilecek.

2021 YILINDA NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 825 LİRA OLDU

2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklandığı için asgari ücret artışı, bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken yüzde 21,56 oranında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3 bin 577,50 liraya yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2 bin 825,90 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücret, işverenin yanında çalıştırdığı işçisine daha düşük maaş verememesi anlamını taşıyor.

ENFLASYONUN ÖNEMLİ ETKEN

Asgari ücret artışlarında enflasyonun belirleyici olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl bu rakam 7 puana kadar çıkmıştı. Bu yıl için de yine enflasyonun üzerinde bir rakamın ortaya çıkması bekleniyor.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 olacağı tahmin bekleniyor. Bu rakama göre asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağı beklentisi doğuruyor.

2022 TAHMİN 1 (NET 3 BİN 447,50 LİRA)

2021 yılında yüzde 14,6 enflasyon farkı ile yüzde 21,56 artışla 2 bin 825,90 lira net ücret, 3 bin 577,59 lira brüt ücret alınıyor. Enflasyonun yüzde 16 olduğunu düşündüğümüzde 2022 yılında 3 bin 447,50 lira net ücret, 4 bin 364,50 lira brüt ücret alınacak ve yüzde 22 artış olacak.

2022 TAHMİN 2 (NET 3 BİN 531,25 LİRA)

2022 yılında enflasyonun yüzde 19 olduğunu düşündüğümüzde ise 3 bin 531,25 lira net ücret, 4 bin 471,50 lira brüt ücret alınacak ve artışı yüzde 25 olarak tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE BİRÇOK ÖDEME DE ETKİLENECEK

İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi yükselecek. AGİ değişecek. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da ocak ayı ile birlikte zamlanacak. Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların ödemeleri yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primlerin de artması gündeme gelecek.

2021 AGİ ÜCRETLERİ

Asgari ücretle beraber 2022 yılında AGİ ücretleri de yükselecek. 2021 yılında en düşük AGİ 268,31 TL iken en yüksek AGİ 456,13 TL.

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

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