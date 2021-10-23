Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti

Apple CEO'su Tim Cook, Twitter hesabından İstanbul Bağdat Caddesi'nde açılan yeni Apple mağazasıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Tim Cook, paylaşımında "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

"GELİN APPLE BEZİNİ GÖRÜN"

Cook'un bu paylaşımına kısa süre içerinde binlerce beğeni ve yanıt geldi. İçlerinden biri de Tesla CEO'su Elon Musk'ın Tim Cook'a verdiği yanıttı. Tim Cook'a dikkat çeken bir tepki gösteren Tesla CEO'su Elon Musk, Apple'ın 199 liralık ekran temizleme bezini kastederek "Gelin, Apple bezini görün" ifadelerini kullandı.

PARLATMA BEZİ TAM 199 LİRA

Apple, cihazlarının ekranlarını temizlemek için tasarlanmış bir mikrofiber parlatma bezini 19 dolar yani 199 TL karşılığında piyasaya sürmüştü.

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