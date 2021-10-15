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AOSB proje yarışması hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
AOSB proje yarışması hazırlıkları başladı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü'nün, bölge ve ülke ekonomisine ivme kazandıracak yeni fikirlere fırsat sunan ve ulusal çapta bu yıl ilk kez düzenlediği Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışması'nın 2022'de düzenlenecek ikincisi için hazırlıklara başlandı.

ADANA (İHA) - Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü'nün, bölge ve ülke ekonomisine ivme kazandıracak yeni fikirlere fırsat sunan ve ulusal çapta bu yıl ilk kez düzenlediği Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışması'nın 2022'de düzenlenecek ikincisi için hazırlıklara başlandı.

AOSB Bölge Müdürlüğü Proje Destek Ofisi (PDO) Koordinatörü ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ve AOSB PDO Proje Uzmanı Özkan Özbek, Ankara'da gerçekleştirdikleri bir dizi ziyarette; proje yarışmasının Yürütme ve Onur Kurulları için davette bulunurken, aynı zamanda bölgede pilot uygulaması süren Yeşil Mutabakat kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi verdiler.

Doç. Dr. Demirdelen'in verdiği bilgiye göre, Ankara'da resmi kurum kuruluş ve bakanlık ziyaretleri kapsamında, ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynak Bakanlığına ziyaret gerçekleştirildi. EVÇED Daire Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli ile yapılan toplantıda; AOSB'nin EVÇED ile yürüteceği Destek süreçleri görüşülüp, AOSB'de yapılan Yeşil Mutabakat çalışmaları anlatıldı. Ayrıca Daire Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli AOSB'nin düzenlediği Proje Yarışması'nın Yürütme Kuruluna davet edildi.

İkinci olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan ziyarette; Sanayi Düzenlemeleri ve İzleme Daire Başkanı Ömür Genç ile görüşüldü. AOSB'nin yürüttüğü Yeşil Mutabakat çalışmaları (pilot proje) hakkında istişare gerçekleştirilen görüşme sonunda Ömür Genç, bu süreçte her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Bu ziyaretin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede'nin danışmanı Ali Can Toksoy ile görüşme yapıldı. AOSB-ATÜ TTO işbirliği ile yürütülen faaliyetler, düzenlenecek olan Proje Yarışması ve Yeşil Mutabakat çalışmaları hakkında bilgiler verilen ziyarette, Toksoy, Proje Yarışması'nın Yürütme Kurulu'na davet edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile görüşen Proje Destek Ofisi ekibi, AOSB'de yürütülen Yeşil Mutabakat çalışmaları hakkında bilgiler verip, Büyükdede'yi Proje Yarışması Proje Onur Kurulu'na davet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda temasları süren ekip, son olarak Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile görüştü. Bu görüşmede de AOSB ve ATÜ TTO işbirliği ile yapılan faaliyetler, AOSB Yeşil Mutabakat çalışmaları detaylı olarak aktarılıp, Bakan Yardımcısı Proje Onur Kurulu'na davet edildi.

Günün sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ziyareti gerçekleştirilerek Kobi Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Müdürü Cahit Ceren'e yürütülen faaliyetler ve çalışmalar anlatıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Proje Yarışması'nda Onur Kurulu daveti iletildi.

Proje Destek Ofisi ekibi, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ı ziyaretinde, AOSB ve ATÜ TTO işbirliği ile yürütülen çalışma ve faaliyetler hakkında bilgiler verip, AOSB Yeşil Mutabakat çalışmalarını anlattıktan sonra Prof. Dr. Mandal'ı Proje Yarışması Onur Kurulu'na davet etti.

TÜBİTAK ziyaretinin ardından Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır ile görüşüldü. Yapılan ziyarette, AOSB PDO ve ATÜ TTO ile yürütülen faaliyetler ve kurulma aşamasında olan AOSB Kuluçka Merkezi detaylı olarak anlatılıp, Proje Yarışması hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ekip, HAVELSAN'a yapılan ziyarette ise Genel Müdür Yardımcısı Semih Demirtoka ve Test Mühendisliği Grup Müdürü Kadir Herkiloğlu ile görüştü.

Son olarak Aselsan'ı ziyaret eden ekip, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval ve ASELSAN Lider Mühendisi Veysel Şahin ile görüştü. Savunma Sanayinin önemli kuruluşlarından olan HAVELSAN ve ASELSAN'a yapılan bu ziyaretlerde de AOSB - ATÜ TTO işbirliği ile yürütülen faaliyetler, Yeşil Mutabakat çalışmaları ve düzenlenen Proje Yarışması hakkında bilgiler verilip, Proje Yarışmasına her iki kuruluşun destekleri talep edildi.

Doç. Dr. Demirdelen, ziyaretlerin son derece verimli geçtiğini, AOSB Bölge Müdürlüğü Proje Destek Ofisi'nin yürüttüğü çalışmalara her kurumdan destek geldiğini, bunların da kendilerine ayrı bir güç verdiğini sözlerine ekledi. - ADANA

AOSB proje yarışması hazırlıkları başladı

AOSB proje yarışması hazırlıkları başladı

AOSB proje yarışması hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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