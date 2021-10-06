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Antalya'da kahvaltılık biber hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Antalya'da kahvaltılık biber hasadı başladı

Antalya'nın Aksu ilçesinde kadın çiftçilerin seralarda hasadına başladıkları kahvaltılık biberler, kilosu 9-10 TL'den yurt dışına ihraç ediliyor.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde kadın çiftçilerin seralarda hasadına başladıkları kahvaltılık biberler, kilosu 9-10 TL'den yurt dışına ihraç ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde seralarda biber hasadı başladı. Hasadın haziran ayı sonuna kadar devam edeceğini söyleyen kadın üretici Naime Celbiş, "Bu yıl ürünlerimizden memnunuz, Şu an topladığımız biberler yurt dışından oldukça talep görüyor" dedi.

Doğup büyüdüğü köye yerleşip domates, biber ekimini tekrar öğrenmeye çalıştığını belirten emekli hemşire Senem Karakaş, "Çiftçiliğe yeni başladım. Çiftçilik dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Pazarlarda fiyatların yüksek olduğu söyleniyor. Üreticiliğin maliyetleri çok yüksek. Şimdilik fiyatlar iyi gidiyor. Ürünlerin satışından gelen miktarlar maliyeti kurtarıyor. Toprağı çok seviyorum. Çocukluğumuzda seralar yoktu, ürünlerimizi tarlalara ekiyorduk. Seralarda ekim ve dikimi öğrenmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Elimizden her iş gelir"

Çiftçiliği doğup yürümeye başladığından beri yaptığını ifade eden Döndü Celbiş Bidal ise, "Seralarda şu an biberleri iplere doluyoruz, domateslerle ilgileniyoruz. Elimizden her iş gelir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Antalya'da kahvaltılık biber hasadı başladı

Antalya'da kahvaltılık biber hasadı başladı

Antalya'da kahvaltılık biber hasadı başladı

Antalya'da kahvaltılık biber hasadı başladı

Antalya'da kahvaltılık biber hasadı başladı

Antalya'da kahvaltılık biber hasadı başladı

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