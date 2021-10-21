Ankara'daki 12'nci LG mağazası, ATO Başkanı Baran'ın katılımıyla açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'daki 12'nci LG mağazası, ATO Başkanı Baran'ın katılımıyla açıldı

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Ankara'daki 12'nci LG mağazası, ATO Başkanı Baran'ın katılımıyla açıldı

LG Electronics, Ankara'daki yeni mağazasını (LG Brandshop) Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın katılımıyla hizmete açtı.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - LG Electronics, Ankara'daki yeni mağazasını (LG Brandshop) Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın katılımıyla hizmete açtı.

Çankaya'nın Beytepe Mahallesi'ndeki mağazanın açılışına Baran'ın yanı sıra LG Electronics Türkiye Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grupları Satış Başkanı Bülent Bülbül ve Türkiye Ev Eğlence Sistemleri Ürün Müdürü Gyu Rae Cho'un da katıldı.

Yeni mağaza, Türkiye'de 57 mağazayla hizmet veren firmanın Ankara'daki 12'nci mağazası oldu.

Firma, Türkiye yatırımlarına gelecek dönemde de devam etmeyi ve yıl sonuna kadar 25 yeni mağaza açmayı hedefliyor.

Yeni nesil teknolojiler müşterilerin ilgisine sunuldu

LG Brandshop'ta, LG ThinQ teknolojisi sayesinde birbiriyle konuşan ve uzaktan yönetilebilen LG ürünleri de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Mağazada, LG'nin beyaz eşya, televizyon, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören televizyonlara kadar yeni nesil teknolojileri sergileniyor.

Mağaza, haftanın 7 günü 09.00-21.00 saatlerinde hizmet verecek.

Ankara'daki 12'nci LG mağazası, ATO Başkanı Baran'ın katılımıyla açıldı

Ankara'daki 12'nci LG mağazası, ATO Başkanı Baran'ın katılımıyla açıldı

Ankara'daki 12'nci LG mağazası, ATO Başkanı Baran'ın katılımıyla açıldı

Ankara'daki 12'nci LG mağazası, ATO Başkanı Baran'ın katılımıyla açıldı

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza atıldı

 E-devlet'te yeni hizmet! Elektronik imza başvuruları artık sistem üzerinden yapılabilecek

E-devlet'te yeni hizmet! Elektronik imza başvuruları artık sistem üzerinden yapılabilecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title