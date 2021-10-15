Akaryakıta yapılan son zamlarla birlikte araba alırken sorulan "Dizel mi?" sorusu tarih olacak
Benzine 14, motorine 41 kuruş gelen zam, sadece sürücüleri değil otomobil piyasasını da etkileyecek. Önceden motorinin daha ucuz olması nedeniyle vatandaşlar dizel araçları tercih ediyordu. Ancak son zamla birlikte motorin ve benzin arasında bir fark kalmadı. Hatta bazı şehirlerde motorinin litre fiyatı benzini geçti. Bu gelişme, araç alım satımında "Dizel mi?" sorusunu da tarihe karıştıracak.
Dolar kurundaki artış Türkiye'ye zam olarak yansımaya devam ediyor. Maliyet artışı nedeniyle akaryakıta bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere çifte zam geldi. Fiyat artışı motorine 41, benzine ise 14 kuruş olarak yansıyacak.
Akaryakıt zamları sonrası motorinin litre fiyatı benzini aştı. Ankara'da benzinin litresi 7,86'dan 8,00'a, motorinin litresi ise 7,62'den 8,03'e çıktı. İstanbul'da ise benzinin litresi 7,76'dan 7,90'a, motorinin litresi de 7,53 liradan 7,94'e yükseldi.
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Motorinin fiyatı bazı illerde benzini geçerken, bazı illerde ise çok az farkla altında kaldı.
Sürücüler motorinin daha ucuz olması nedeniyle dizel araçları tercih ediyordu. Ancak son zamla birlikte arada bir fark kalmadı. Bu gelişme sonrası araç alım satımında "Dizel mi?" sorusu da tarih olacak.