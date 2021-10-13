Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasında patron makinelerle kayıplara karıştı

Şanlıurfa'da devlet desteğiyle yapılan ve geçtiğimiz Haziran ayında Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törenle resmi açılışı yapılan Yılmazlar Terlik ve Ayakkabı Fabrikası'nda, işverenler tarafından 400 işçi ücretsiz izne çıkarılıp boşaltıldı. İşçiler, 3 aylık maaş ve tazminatlarını alabilmek için yardım istedi.

AYAKKABI ÜRETİM MERKEZİ OLACAKTI

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Organize Sanayi Bölgesi'nde Yılmazlar Terlik ve Ayakkabı Fabrikası'nın resmi açılışı 27 Haziran 2021'de yapılmıştı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şanlıurfa'nın ayakkabı üretim merkezi olacağını belirtmişti. Şanlıurfa'da yıllık 10 milyon çift ayakkabı üretildiğini ve bunun bir bölümünün ihraç edildiğini belirtirken, kapasitenin 30 milyon çifte kadar çıkarılabilme imkanının bulunduğunu belirtmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılıştan sonra da tesisleri gezerek kadın çalışanlarla sohbet etmişti.

FABRİKANIN BOŞALTILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre, açılışında bin 600 kişiye istihdam sağladığı açıklanan İŞKUR'un da çeşitli projelerle desteklediği Yılmazlar Ayakkabı ve Terlik Fabrikası'nda çeşitli sıkıntılar nedeniyle çalışan sayısı 400'e kadar düştü. Maaşlar ödenmediği için çalışanların bir bölümü kendi rızasıyla, bir bölümü de yönetimin tasarrufuyla fabrikadan ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta ise sürpriz bir gelişme yaşandı. İddiaya göre fabrikada çalışan 400 işçi yeni düzenlemeler ve tadilat yapılacağı gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarıldı. Bu dönemde bazı işçiler, fabrikadaki makinelerin taşındığını fark edince işverenler kendilerine, "Yeni makineler gelecek" cevabı verildi. Ancak, kullanılan makinelerin de daha 1.5-2 yıllık olduğunu bilen işçiler, durumu araştırınca fabrikadaki tüm makinelerin taşındığı ortaya çıktı.

"BİZİ KANDIRIYORLAR"

İşçiler, bu gelişme üzerine fabrika sahiplerine ulaşmaya çalıştı ancak görüşme talepleri kabul edilmedi ve fabrikayı tahriple suçlandı. Bunun üzerine Şanlıurfa Valiliği'ne giderek Vali Abdullah Erin ile görüşme talebinde bulunan işçilere bir yetkili, "Vali Bey OSB Başkanı ve fabrika sahipleriyle görüşüyor. Sorununuz çözülmeye çalışılıyor. Siz de haklıyken haksız duruma düşmemeniz için yasadışı bir işe kalkışmayın" dedi.

Tüm çalışanların alamadığı 3 maaşlarıyla tazminatları bulunduğunu belirten işçiler, "İznimiz bitmeden fabrikanın boşaltıldığını öğrenince koşarak buraya geldik. Niye böyle bir şey yaptılar anlamadık. Fabrika sahipleri önce telefonlarımıza çıkmadı. Şimdi de telefonda bize hakaret ediliyor. Bize, 'Cuma gelin çıkışlarınızı alın, paralarınızı 15 gün sonra ödeyeceğiz' diyorlar. Ama, gayet iyi biliyoruz ki bizi kandırıyorlar. Hakkımızı alabilmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Bu arada, fabrika sahibinin yakın bir zamanda Suriye'de bir tesis açtığı, makinaların ya bu fabrika ya da işverene ait Rusya ve Özbekistan'daki tesislerinden birisine götürülmüş olabileceği ileri sürüldü.

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