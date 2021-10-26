2022'de yüzde 5 büyüme ve 9,8'lik enflasyon hedefi

'2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2021 yılında Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen toparlanma süreci çerçevesinde ekonomik faaliyetin 2022 yılında güçlü görünümünü koruması ve yüzde 5 oranında bir büyümenin gerçekleşmesi hedeflendi. 2022'de enflasyonun yüzde 9,8'e gerilemesinin beklendiği vurgulandı.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan programda, salgın kapsamında aşılama sürecinin olumlu seyrinin ve salgına yönelik önlemlerin hafiflemesiyle ekonomik ve sosyal aktivite üzerindeki baskının azalması, hizmetler sektörünün toparlanması ve sanayi sektörünün gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) üzerinde büyüme sağlayacağının tahmin edildiği belirtildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, Türkiye'nin 2 bin 949 kilometre olan kara sınırlarından bin 295 kilometrelik güney sınırının 837 kilometresi, 2015-2021 yılları arasında, bin 182 kilometrelik doğu sınırının 168 kilometresi 2017-2021 yılları arasında sınır duvarı örülerek kapatıldı. 2021 eylül ayı itibarıyla kara sınırlarının yüzde 34'ü olan bin 5 kilometresine sınır duvarı örüldü. Doğuda İran sınırında, 238 kilometre, güneyde Irak sınırında 33 kilometrelik kısmına sınır duvarı ve çit yapımı projelendirme çalışmaları devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Ekonomi Haberleri

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