Ekolojik pazar ve perşembe günleri açılacak
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Ekolojik pazar ve perşembe günleri açılacak

08.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:58
Ekolojik pazar ve perşembe günleri açılacak

Tepebaşı Belediyesi Ekolojik Pazar, sertifikalı üreticilerin ürünlerini Batıkent Belde Evi'nde tüketiciyle buluşturmaya perşembe günleri devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi Ekolojik Pazar, sertifikalı üreticilerin ürünlerini Batıkent Belde Evi'nde tüketiciyle buluşturmaya perşembe günleri devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehir'in ilk ve tek ekolojik pazarı olarak 2010 yılında Eskişehir halkıyla tanıştırdığı Ekolojik Pazar, artık perşembe günleri hizmet verecek. Batıkent Belde Evi bahçesinde faaliyet gösteren pazarın, hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla günü değiştirildi. 10 Aralık Perşembe tarihinden itibaren 10.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet veren Ekolojik Pazar, doğru beslenme, güvenli gıda üretimi ve tüketiminin adresi olarak faaliyet gösteriyor. Ekolojik Pazar sebzeden meyveye, zeytinyağından bala, sütten peynir ve tereyağına kadar pek çok sertifikalı ürünü, yıllardır kent halkı ile buluşturuyor. Batıkent Belde Evi'nde hizmet veren olan Ekolojik Pazar, sertifikasyon kuruluşlarının kontrolünde üretilen ve satışa sunuluncaya kadar denetim altında tutulan ürünler ile Eskişehirlilerin beğenisini topluyor. Eskişehirliler, koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı alanda doğal ve ekolojik ürünlere ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR

Ekolojik pazar ve perşembe günleri açılacak
Ekolojik pazar ve perşembe günleri açılacak
Ekolojik pazar ve perşembe günleri açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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