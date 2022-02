Ekol Demir Çelik'in NFT'leri satışta

Demir çelik sektöründe faaliyet sürdüren Ekol Demir Çelik A.Ş'nin Nft'leri geçtiğimiz günlerde OpenSea'da satışa sunuldu. Dijitalleşen dünyada artık kendilerinin de olduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tulay, "Dijital kimlik kazanmanın önemli olduğu şu günlerde, 'ElifTULAY' kullanıcı adı altında 3 adet NFT yüklemesi gerçekleştirdik ve NFT dünyasında çok yaygı bir kripto para birimi olan Ethereum ile satışı gerçekleşiyoruz" dedi.

Ekol Demir Çelik A.Ş. OpenSea'da NFT'lerini satışa çıkardığını duyurdu. Dijital varlıklarını değerlendirdiklerinin altını çizen Elif Tulay, "Dijitalleşen dünyada NFT'ler geleceğin yapılanmasında önemli bir rol oynamakta. Dijital kimlik kazanmanın önemli olduğu şu günlerde, Ekol Demir Çelik A.Ş olarak ilk NFT'lerimizi OpenSea'da satışa sunduk. 'ElifTULAY' kullanıcı adı altında 3 adet NFT yüklemesi gerçekleştirdik ve NFT dünyasında çok yaygı bir kripto para birimi olan Ethereum ile satışı gerçekleşiyoruz. Bu adım ile dijitalleşen dünyada artık bizler de varız" diye konuştu.

"İŞ MODELLERİ NFT TİCARETİNE GÖRE ŞEKİLLENİYOR"

NFT'lerin satışa çıkarılmasının şirketleri adına kripto dünyasında ilk adım olduğunun altını çizen Tulay, aynı zamanda çok geniş kapsamlı olan bu dijital dünyada her alanda daha fazla bulunmak için çalışmalar yapmaya başladıklarını dile getirdi. Elif Tulay, "Teknoloji geliştikçe insanlar, bir şeyleri gerçek zamanlı yapabilme kapasitesine sahip olmak istiyor. Dijital dünya ve NFT'ler bu anlamda gerçekten yaratıcı oluyor. Pek çok sektör ve şirket için aynı zamanda yatırım amacı olan bu sektör bizim için şu an dijital dünyaya giriş çalışmasıdır. Ayrıca şu an yine birçok sektör iş modellerini, NFT ticareti içerecek şekilde yeniden şekillendiriyor. Bizler de yeni dönemde gelişen dijital dünyanın daha çok içinde bulunmak istiyoruz. NFT'lerin satışa çıkarılması bu yolda ilk adım. Yakın dönemde pek çok alanda Ekol Demir Çelik ile karışılacaksınız. Buna metaverse dünyası da dahil. Bizleri metaverse dünyasında demir-çelik satarken bile görebilirsiniz. Gelişen dünyanın bize getirdiği tüm imkanlara dahil olarak her kesime ulaşmayı istiyor ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.