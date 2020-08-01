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Ekoköy'de ilk hasat yapıldı

Mamak Belediyesinin Gökçeyurt Mahallesi'nde hayata geçirdiği Ekoköy Projesi'nde dikimi yapılan sebze ve meyvelerin ilk hasadı gerçekleştirildi.

Ekoköy'de ilk hasat yapıldı
01.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:50

Mamak Belediyesinin Gökçeyurt Mahallesi'nde hayata geçirdiği Ekoköy Projesi'nde dikimi yapılan sebze ve meyvelerin ilk hasadı gerçekleştirildi.

Mamak Kadın Kooperatifindeki kadınlar ve belediye ekipleri, Ekoköy'ün yanı sıra Üreğil Millet Bahçesi tarım alanındaki meyve ve sebzeleri tek tek özenle topladı. Toplanan doğal sebze ve meyveler, kooperatif aracılığıyla satışa sunuldu. Ekoköy projesi ile istihdam ve üretim olanaklarını arttırarak, bölge ekonomisini canlandıracaklarını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, projenin kent içi tarım uygulamaları ve organik tarım için de Türkiye'ye model olacağını belirtti. Mamak'ın tarımın merkezi olma yolunda üretimi ve üreticiyi destekleyeceklerinin altını çizen Başkan Köse, "Pandemi süreci tüm dünyaya toprakla uyumlu, doğayla barışık olmamız gerektiğini öğretti. Biz bu projeye geçen yıl başlamıştık. Bu süreç ne kadar doğru bir adım attığımızı gösterdi. Belediyecilik artık sadece çöp toplamak, yol yapmaktan ibaret değil. Üretimi desteklemek, üreticiyi desteklemek de belediyeciliğin asli görevleri arasına girdi. Gökçeyurt ve Üreğil Millet Bahçemize ektiğimiz sebze ve meyvelerimizin mahsullerini toplamanın mutluluğunu ve sevincini paylaşıyoruz" dedi.

Milli tarım ekonomisi seferberliğine katkı sağlamak amacıyla ekolojik köy projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Köse, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde son 20 yılda yerli ve milli tarım ekonomisi seferberliği başlatıldı ve tarım ekonomisine büyük yatırımlar yapıldı. Biz de bu kapsamda buna katkı sağlamak ve bu konuda model olmak için ekolojik köy projesini hayata geçirdik. Hamdolsun meyve ve sebzeler olgunlaşmaya başladı. Buraya gözümüz gibi bakıyoruz. Projemiz, kent içi tarım uygulamaları ve organik tarım için Türkiye'ye model olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği yerli ve milli tarım ekonomisine katkı sağlayacak" diye konuştu.

Gökçeyurt'ta 25 bin metrekarelik alanı kapsayan Ekoköy Projesi'nde ilk etapta 2 bin 840 metrekarelik alana 8 bin 70 sebze fidesi, 400 tane de meyve ağacı dikimi yapıldı. Üreğil Millet Bahçesi'nde ise 2 bin 395 metrekarelik sebze dikim alanı oluşturuldu. Projede domates, biber, kavun, karpuz, salatalık nane, fasulye, patlıcan ve mısır gibi çok sayıda ürün çeşidi bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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