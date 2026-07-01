Yükseköğretimde 16 yeni program açılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın açıldığını duyurdu.

YÖK Başkanı Özvar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, sizleri geleceğin dünyasına en donanımlı şekilde hazırlamak için yükseköğretim programlarımızı kararlılıkla dönüştürmeyi sürdürüyoruz. 2026-2027 akademik yılında yapay zekayı sosyal bilimlerle buluşturan vizyoner bölümlerden stratejik üretim alanlarına kadar 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programı ilk kez yükseköğretimimize kazandırdık. Daha önce de vurguladığımız gibi yalnızca bugünün değil, geleceğin de iş gücü ihtiyacını dikkate alarak yükseköğretim sistemimizi geliştiriyoruz. Güncelliğini yitirmiş ve istihdam üretmeyen programlarda ısrar etmek yerine; yüksek teknoloji, dijital dönüşüm ve stratejik üretim odaklı bir akademik yapıyla ülkemizin beşeri sermayesini geleceğe hazırlıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilk kez açılacak olan lisans programlarının Tarih ve Yapay Zeka, Felsefe ve Yapay Zeka, İşletme ve Yapay Zeka, Finansal Teknoloji, Biyoteknoloji ve Genetik, Paramedik ve Balıkçılık Teknolojisi olduğu, ön lisans programlarının ise Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama, Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, Mobil Güvenlik Teknolojileri, Dijital Oyun Teknolojiler, İlaç Üretim Teknolojisi, Laboratuvar Hayvanları, Balıkçılık Teknolojisi ve Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği olduğu bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı