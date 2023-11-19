İş insanı Özcan Sezer, Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle 'Genç Girişimcilere Yeni Fikirler' söyleşisinde bir araya geldi

Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından profesyonel iş hayatına Çin'de devam eden Özcan Sezer Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle "Genç Girişimcilere Yeni Fikirler" konulu söyleşide bir araya geldi. Sezer, "Söyleşide gençlere tecrübelerimi aktardığım panelde, spordan ticarete yaşadığım süreçleri, dijital Dünyada elde edilen başarıları ve öğrencilerin gelecek ile ilgili merak ettiği konuları konuştuk." dedi.

Profesyonel futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra Çin'de iş hayatına atılan Özcan Sezer, Kocaeli Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Sezer, "Genç Girişimcilere Yeni Fikirler" konulu söyleşide öğrencilere deneyimlerini aktardı.

ÖZCAN SEZER, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DENEYİMLERİNİ AKTARDI

Sezer şunları söyledi: "Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle buluştuğum bir etkinliğimiz oldu. "Genç Girişimcilere Yeni Fikirler" konulu söyleşide gençlere tecrübelerimi aktardığım panelde, spordan ticarete yaşadığım süreçleri, dijital Dünyada elde edilen başarıları ve öğrencilerin gelecek ile ilgili merak ettiği konuları konuştuk. Hemen ardından Üniversitenin radyo kanalında da gençlere tavsiyelerim oldu.

"TÜRKİYE MARKALAŞMA YOLUNDA KENDİNİ GELİŞTİRMELİ"

Çin pazarı çok büyük ve çok yorucu, ancak bunu değerlendirmemiz gerektiğini, Türk iş insanının kabiliyetlerini düşününce Çin'de başarısız olma ihtimallerinin olmadığını söyledim. Türkiye'nin markalaşma yolunda kendini geliştirmesi gerektiğini, Dünya'nın en büyük ekonomisine sahip ikinci ülkesini Uzak Doğu değil Yakın Doğu olarak görmemiz lazım dedim. Türkiye çok genç ve yetenekli bir nüfusa sahip ve iyi analiz yaparak çalıştıklarında başaramayacakları iş yoktur. Çin pazarında büyümenin Türk ekonomisine ve insanına faydasının her geçen gün artacağını sizlerde göreceksiniz."