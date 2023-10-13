Ülkü Ocakları Uzaktan Eğitim Programı Tanıtıldı

Aydın Ülkü Ocakları, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından geliştirilen 'Ülkü Ocakları Uzaktan Eğitim' (UOUZEM) Programı'nın tanıtımını gerçekleşti.

Aydın Ülkü Ocakları Atatürk Kent Meydanı'nda kurduğu stantta 'UOUZEM' programını tanıtarak gelen soruları yanıtladı. Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş, "UOUZEM öğrencilerimize yönelik bütün ders müfredatlarının video anlatımlarını içeren interaktif bir eğitim programı bu program sayesinde dershane ve diğer eğitim programlarından yararlanamayan imkanı olmayan gençlerimiz bu programa lisans kodları ile kayıt olarak ücretsiz bir şekilde katılabiliyor. İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına uygun çalışma programı ile birlikte LGS, TYT, AYT ve KPSS gibi sınavlara hazırlık süreçlerini barındıran Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Uzaktan Eğitim Merkezi, Türk gençliğinin eğitim hayatına katkı sağlamak için tasarlanmıştır. Programımızdan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz Aydın Ülkü Ocakları Hizmet binamıza gelerek bizlerle irtibata geçebilirler" dedi. - AYDIN